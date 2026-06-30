Kommunikatör till socialförvaltningen i Helsingborg
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2026-06-30
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Socialförvaltningen i Helsingborg söker en driven kommunikatör som vill arbeta för en socialtjänst som är tillgänglig, relationell och närvarande i den vardag där människor lever sina liv. En socialtjänst som bygger på tillit till människors egna resurser och som arbetar förebyggande, uppsökande och tillsammans med andra. Socialförvaltningen möter dagligen människor som behöver stöd, hjälp eller vägledning. Kommunikation spelar en viktig roll i att göra våra tjänster tillgängliga, begripliga och relevanta för dem vi finns till för.
Om arbetsplatsen
Nu söker vi en kommunikatör till kommunikationsenheten. Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar med att stärka både intern och extern kommunikation. Vi stöttar chefer och verksamheter i kommunikationsfrågor, utvecklar våra kanaler och arbetar för att skapa kommunikation som gör verklig nytta för invånare, medarbetare och samarbetspartners.
Som kommunikatör på socialförvaltningen arbetar du nära verksamheterna, men också i ett större sammanhang tillsammans med kommunikatörer från hela Helsingborgs stad. Genom stadens nätverk, utvecklingsinitiativ och gemensamma projekt bidrar du till att utveckla kommunikationen både inom socialförvaltningen och på stadsövergripande nivå. Här får du möjlighet att dela erfarenheter, inspireras av andra och vara med och utveckla kommunikation i Helsingborgs stad.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss har du en bred roll där du arbetar både strategiskt och operativt med kommunikation. Du ansvarar för socialförvaltningens externa webbsidor på helsingborg.se och våra interna sidor på intranätet, samtidigt som du bidrar till att utveckla vår närvaro i sociala medier och våra digitala kanaler.
Visuell kommunikation är en central del av uppdraget. Du arbetar med hela processen – från idé och planering till produktion, redigering och publicering. Rörlig bild är ett viktigt verktyg för att berätta om verksamheten, skapa engagemang och göra komplex information mer tillgänglig för våra målgrupper.
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla och förvalta innehåll på webb och intranät med fokus på användarvänlighet, tillgänglighet och målgruppsnytta.
Planera, producera och publicera innehåll i form av film, foto, grafik och text för våra digitala kanaler.
Stötta och utbilda verksamheternas redaktörer samt ge rådgivning i kommunikationsfrågor.
Fånga upp kommunikationsbehov från verksamheterna och omsätta dem i kommunikationsinsatser som skapar värde.
Representera socialförvaltningen i stadsövergripande nätverk, projekt och utvecklingsinitiativ inom kommunikation.
Bidra till arbetet med arbetsgivarvarumärke, förändringskommunikation och kriskommunikation.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten och som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år och andra friskvårdsförmåner via förmånsportalen epassi. På arbetsplatsen på Bredgatan har du tillgång till gym, dusch och bastu samt kaffe, frukost och frukt varje dag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete och är van vid att arbeta med både strategiska och operativa kommunikationsfrågor. Du har god kunskap om digital kommunikation och erfarenhet av att skapa innehåll för webb, intranät och sociala medier.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Webbpublicering och utveckling av digitala kanaler.
Sociala medier, filmproduktion och visuell kommunikation.
Arbete i Adobe Creative Suite och relevanta publiceringsverktyg.
Att leda eller samordna kommunikationsinsatser i en större organisation.
Att ge stöd och rådgivning till chefer och verksamheter i kommunikationsfrågor.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift och har en god förmåga att göra komplex information enkel, begriplig och målgruppsanpassad.
Som person är du nyfiken, initiativrik och prestigelös. Du trivs i samarbeten och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är strukturerad i ditt arbete, ser möjligheter i förändring och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi tror också att du uppskattar att arbeta i en miljö där utveckling, samverkan och lärande är en naturlig del av vardagen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-06-23- 2026-08-02
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Denniz Karlsson denniz.karlsson@kommunal.se +46104427951 Jobbnummer
9985917