Kommunikatör till Skaraborgs Kommunalförbund
Skaraborgs Kommunalförbund / Marknadsföringsjobb / Skövde Visa alla marknadsföringsjobb i Skövde
2026-06-22
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I Skaraborg bor cirka 270 000 invånare. Regionen präglas av samverkan där kommunerna gemensamt möter utmaningar och utvecklar lösningar. Skaraborgs Kommunalförbund är de 15 kommunernas gemensamma samverkansorganisation och fungerar som plattform för regionalt utvecklingsarbete.
För att möta pågående samhällsomställningar och bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Skaraborg söker vi nu en kommunikatör som kan stödja och utveckla vår interna och externa kommunikation samt synliggöra de insatser som genomförs inom verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som kommunikatör på Skaraborgs Kommunalförbund har du en bred roll med tyngdpunkt på operativt kommunikationsarbete, samtidigt som du bidrar till planering och utveckling av kommunikationen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• ge rådgivning och stöd till chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor och marknadsföring
• planera och genomföra kommunikationsinsatser i mindre och större sammanhang
• vara kreativ och producera innehåll för interna och externa kanaler såsom webb, intranät, sociala medier, press och event
• skriva nyheter, pressmeddelanden och annat redaktionellt innehåll
• ta fram budskap, kommunikationsplaner och underlag anpassade efter målgrupp och kanal
• samverka med externa leverantörer inom exempelvis formgivning, tryck och produktion
Du arbetar nära verksamhet och ledning, samarbetar med många olika funktioner och bidrar till en tydlig, samordnad och effektiv kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis media- och kommunikationsvetenskap, journalistik, marknadsföring eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska
• erfarenhet av arbete som kommunikatör eller marknadsförare, från offentlig eller privat verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation samt kompetens inom exempelvis marknadsföring, grafisk formgivning, foto och film, strategisk kommunikation eller webbarbete.
Du har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt och kan självständigt driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du trivs med att arbeta både operativt och med utvecklingsanslag, är strukturerad och har förmåga att prioritera när arbetsbelastningen är hög.
Du är initiativtagande, bidrar med konstruktiva förslag och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
På Skaraborgs Kommunalförbund arbetar vi för Skaraborgs kommuners utveckling. Du blir en del av en utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och kompletterande kompetenser.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 Enligt överenskommelse.
På Skaraborgs kommunalförbund arbetar vi helhjärtat för Skaraborgs kommuner och deras positiva utveckling. Du kommer att arbeta inom en utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och många kompletterande kompetenser. Skaraborgs Kommunalförbund erbjuder ett arbete i ett modernt aktivitetsbaserat kontor centralt i Skövde, med möjlighet till visst distansarbete.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen att besöka https://www.livetiskaraborg.se/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgs Kommunalförbund
(org.nr 222000-2188), https://skaraborg.se/
Stationsgatan 3 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs kommunalförbund Kontakt
Catarina Carlehed catarina.carlehed@skaraborg.se 0500497215 Jobbnummer
9972238