Kommunikatör till Sala kommun
Sala kommun / Marknadsföringsjobb / Sala Visa alla marknadsföringsjobb i Sala
2025-12-19
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du vår nya kommunikatör?
Vill du arbeta med både strategisk utveckling och operativt kommunikationshantverk?
Vill du ha en roll med stort eget ansvar, där tillit, samarbete och professionellt omdöme skapar verklig utvecklingskraft?
Då kan det här vara jobbet för dig.
Om arbetsplatsen
Kommunikationsenheten i Sala kommun har nyligen slagits samman med Näringslivsenheten och bildar nu en gemensam enhet för näringsliv, marknad och kommunikation inom Kommunledningskontoret. Sammanslagningen är en del av kommunens övergripande omorganisation och syftar till att stärka helhet, samordning och genomslagskraft i kommunens utvecklingsarbete.
Sala kommun befinner sig i en pågående digitaliserings- och förändringsresa. Det ställer höga krav på tydlig kommunikation, effektiva arbetssätt och lösningar som skapar nytta för både medborgare, företag och medarbetare. Kommunikation och platsens attraktivitet är centrala delar i detta arbete.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av ett team med tre kommunikatörer som tillsammans arbetar med hela kommunikationskedjan - från analys och planering till genomförande och uppföljning. I enheten ingår även enhetschef, näringslivsutvecklare, företagslots, marknadsstrateg och koordinator, vilket innebär nära samarbete mellan kommunikation, näringsliv och marknad.
Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt genomförande. Du har förmåga att se helheten, identifiera utvecklingsbehov och driva processer och projekt inom kommunikationsområdet. Exempelvis bidrar du till att stärka varumärket för både kommunorganisationen och platsen Sala, som är ett prioriterat fokusområde för hela kommunen.
Du fungerar som rådgivare och stöd i kommunikationsfrågor och driver självständigt produktioner. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• grafisk produktion och textproduktion för både tryckta och digitala kanaler
• publicering, support och utvecklingsarbete i kommunens digitala kanaler
• arbete med webb och digitala tjänster
• medverkan i kommunens arbete med kriskommunikation, samt hantering av press och media vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av kommunikationsarbete i offentlig verksamhet är meriterande.
Du har:
• B-körkort
• goda kunskaper om digitala kanaler, verktyg och metoder
• mycket god förmåga att formulera målgruppsanpassade budskap och texter
• erfarenhet av Adobe Creative Cloud
• god språklig förmåga i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• utveckling av webb och digitala plattformar
• projektledning
• varumärkes- och platsvarumärkesarbete
• filmproduktion
• kriskommunikation samt arbete med press och media
Värdskap och ett professionellt bemötande är en självklar del av vårt uppdrag och en viktig del av rollen som kommunikatör. Det handlar om att möta invånare, företag och kollegor med tydlig, tillgänglig och respektfull kommunikation som skapar förståelse och bygger förtroende.
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och inkluderande, med förmåga att se flera perspektiv. Du samarbetar väl med andra, har gott omdöme och gör genomtänkta prioriteringar.
Du trivs i en dynamisk och komplex verksamhet med stor variation i arbetsuppgifterna. Du tar ansvar, klarar periodvis högt tempo och motiveras av att hitta lösningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Näringslivs- och kommunikationschef, Cissi Lööv, 0224 - 74 76 04 och/eller e-post:cecilia.loov@sala.se Facklig kontakt
Vision, Thomas Roberg, 0224 - 74 70 00
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
Tillitsbaserad ledning och styrning samspelar med vårt arbetssätt enkelt, effektivt och medborgarvänligt vilket ökar Sala kommuns kvalitet och stärker våra resultat. I Sala kommun är vi alla medarbetare och vissa av oss har också ett ledaransvar genom sin roll som chef. Med tillitsbaserad ledning och styrning och ett aktivt medarbetarskap utvecklas ett naturligt samspel.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9655986