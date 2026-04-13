Kommunikatör till Regionbiblioteket, Luleå
2026-04-13
Vi söker dig som genom kommunikationsarbetet vill bidra till att synliggöra och stärka folkbiblioteken i Norrbotten och Polarbibblo, vår webbresurs för barn. Vi arbetar i nära samarbete med kommunerna och nationellt för bibliotekens utveckling och för barns eget skapande, läsning och skrivande på sitt språk.
Vi söker dig som har akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och ansvar för kommunikationsplaner med tydlig inriktning och prioritering. Du har god erfarenhet av praktiskt kommunikationsarbete och behärskar metoder och verktyg för professionellt kommunikationsarbete. Vi vill att du har mycket god förmåga att formulera målgruppsanpassade budskap för olika typer av material och kanaler. Det innefattar produktion, formgivning och bearbetning av material för såväl tryck som digital publicering samt skrivande av artiklar, pressmeddelanden och annat material. Du har erfarenhet av arbete i sociala medier och av webbpublicering och webbproduktion. För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, och en hög språklig säkerhet i kommunikation och skrivande.
Det är meriterande om du har kunskap i eller behärskar något av de nationella minoritetsspråken eller urfolkets språk samiska. Det är även meriterande med erfarenhet av kommunikationsarbete riktat till barn och/eller till personer som talar ett nationellt minoritetsspråk eller samiska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har du god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta tillsammans med andra i gemensamma processer. Du är initiativtagande, strategisk och har ett tydligt kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt uppdrag och har förmåga att planera och genomföra kommunikationsarbete med hög kvalitet.
Vi arbetar för folkbibliotekens utveckling och för barns rätt att göra sin röst hörd genom Polarbibblo. I samverkan med kommunerna leder och samordnar vi det regionala samarbetet Biblioteken i Norrbotten. Med webbresursen Polarbibblo främjar vi barns eget skapande, läsning, skrivande, och språkutveckling på svenska, de nationella minoritetsspråken och urfolkets språk samiska. Bibliotekslagen, den regionala kulturplanen och biblioteksplanen är utgångspunkten för vårt arbete.
Du ansvarar för strategisk planering och uppföljning och för praktiskt kommunikationsarbete. Du utvecklar kommunikationsarbetet genom att föreslå förbättringar som är hållbara och leder verksamheten framåt. Du ger stöd i kommunikationsfrågor till dina kollegor och du arbetar både självständigt och i nära samarbete med chef och kollegor. Du ansvarar för kommunikationen i sociala medier och andra kanaler och är huvudansvarig för Regionbibliotekets webbplats på Utvecklanorrbotten.se. Du tar fram pressmeddelanden, artiklar eller andra texter för publicering. Du har kontakt och samarbete med aktörer inom organisationen, i regionen, landet och inom Sápmi. Resor ingår i tjänsten. Planering av konferenser eller andra arrangemang och aktiviteter kan också ingå.
Merparten av arbetet innebär att vara kommunikatör för Polarbibblo. Webbplatsen är en nationell biblioteksresurs och finns idag på finska, meänkieli, de samiska språken och svenska. I år lanseras Polarbibblo på romani chib och ska därefter utvecklas på jiddisch. Du stödjer Polarbibblos redaktion, teamledare och biblioteksutvecklare genom ditt arbete med kommunikation. Du har en samordnande funktion och är kontaktperson till upphandlad kommunikationsbyrå. Inom vårt arbete med folkbibliotekens utveckling i Norrbotten ger du stöd till kollegorna i olika frågor och vid behov bistår du med praktiskt kommunikationsarbete.
Teamarbete för att stödja bibliotekens utveckling och barns skapande, läsning och skrivande på sitt eget språk
Regionala och nationella kontakter och samarbetsmöjligheter
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121341".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten
Regionbibliotekschef
Birgitta Markusson 070-5756954
