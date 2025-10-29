Kommunikatör till Region Kronoberg
2025-10-29
Vill du arbeta med kommunikation som bidrar till bättre hälsa och som gör skillnad - varje dag? Välkommen till kommunikationsavdelningen i Region Kronoberg!
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag och kollegor som gillar att samarbeta, tänka nytt och stötta varandra. I vår organisation har kommunikationsperspektivet en självklar plats. Kommunikationsavdelningen består av ett engagerat team på cirka 20 personer: kommunikatörer, strateger, webbspecialister, grafiska formgivare och pressekreterare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla Region Kronoberg som en kommunikativ organisation. Vi stöttar både intern och extern kommunikation, på såväl strategisk som operativ nivå.
Vi är en centralt placerad funktion, med god överblick, breda kontaktytor och möjlighet att bidra till helheten. Det finns också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Nu söker vi en vikarie för en av våra kommunikatörer som ska vara föräldraledig. Kanske är det just du som vill bli vår nya kollega?Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
En viktig del av uppdraget handlar om att vara kommunikationsstöd åt Folktandvården. Folktandvården utvecklar just nu sitt arbetssätt för att möta framtidens behov med fokus på delaktiga patienter, digitala lösningar och förebyggande tandvård. Här spelar kommunikationen en nyckelroll.
Som kommunikatör arbetar du nära Folktandvårdens ledning, utvecklingsstrateger och projektledare, där du bidrar med din expertkompetens inom kommunikation. Du planerar och genomför kommunikationsinsatser som når rätt målgrupp, i rätt kanal och med rätt effekt.
Utöver uppdrag inom Folktandvården kommer du att bidra med andra kommunikationsinsatser inom regionens breda verksamhet. Det kan till exempel handla om att stötta en verksamhet som behöver kommunicera en förändring, eller att producera innehåll till våra kanaler till exempel nyhetsbrev, webb eller sociala medier.
Du kommer också ha en aktiv roll i ett spännande projekt, tillsammans med kollegor på kommunikationsavdelningen, som innebär att göra regionens patientinformation mer tillgänglig och digital.
Som kommunikatör hos oss har du egna uppdrag och ansvar, men jobbar också tätt med andra kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Kommunikationsutbildning motsvarande 180 hp
* Erfarenhet av både intern och extern kommunikation
* Förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågor och göra dem begripliga
* Vana att planera, producera och följa upp kommunikation i olika kanaler
Du är initiativrik och strukturerad, men också en lagspelare som trivs med att samarbeta, testa idéer och bidra till en positiv arbetsmiljö. Att ha kul på jobbet är viktigt för oss och vi hoppas att du känner likadant.
ÖVRIGT
Intervjuer planeras att genomföras under perioden 19-21 november.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Region Kronoberg, Regionstab
HR-konsult
Angelica Ekblad angelica.ekblad@kronoberg.se 0470-58 91 58
