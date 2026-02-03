Kommunikatör till NU-sjukvården
2026-02-03
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du jobba brett, påverka på riktigt och vara med där det händer?
Vi söker en trygg och driven kommunikatör som trivs i en varierad roll där mediekontakter, projekt, innehåll och strategiskt stöd möts.
Hos oss får du stort handlingsutrymme, möjlighet att utveckla arbetssätt och bidra till kommunikation som gör verklig skillnad - för vården, medarbetare och patienter.
Om oss
Kommunikationsenheten består av sju kommunikatörer och leds av kommunikationschef. Vi ger strategiskt och operativt stöd till ledning och verksamheter och samarbetar nära både regionalt och lokalt.
Om rollen
Du arbetar nära verksamheten och stöttar chefer, projekt och ledning i kommunikationsfrågor - från rådgivning och planering till genomförande och uppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och driva projektkommunikation
Kommunikationsrådgivning till chefer och verksamheter
Innehållsproduktion för webb, sociala medier och interna kanaler
Kampanjer, event och större kommunikationsinsatser
Press- och mediekontakter samt pressmeddelanden
Kriskommunikation
Utveckling av arbetssätt, tonalitet och nya format
Vem vi söker
Du är en självgående kommunikatör som kombinerar struktur med kreativitet. Du tar ansvar, håller deadlines och levererar hög kvalitet. Du är trygg i din yrkesroll, initiativrik och gillar att hitta nya lösningar. Du trivs i mötet med människor och tycker att det är roligt att hålla presentationer, utbildningar och workshops.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av kommunikationsarbete i komplexa organisationer
Trivs i en bred roll med både strategiska och operativa uppgifter
Har erfarenhet av projektkommunikation eller arbete i projekt
Är lösningsorienterad, prestigelös och samarbetsinriktad
Har erfarenhet av - eller intresse för - press och medier
Har god känsla för språk, målgrupp och tonalitet
Trivs med att förmedla budskap, inspirera andra och bidra till lärande
Därför kommer du trivas hos oss
Här får du:
En bred och utvecklande kommunikatörsroll
Möjlighet att påverka och testa nya arbetssätt
Arbeta nära ledning och samhällsviktiga frågor
Ett kompetent och nyfiket team med hög samarbetskultur
Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av nyhetsarbete, mediekontakter eller presstjänst
Erfarenhet av hålla utbildningar, workshops eller driva förändringskommunikation
Kunskaper i Optimizely, Adobe Creative Suite, foto och film
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi erbjuder dig ett utvecklande jobb där du gör skillnad varje dag!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
