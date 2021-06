Kommunikatör till Näringslivsenheten - Örnsköldsviks kommun - Administratörsjobb i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik2021-06-29Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.Tillsammans med våra samarbetspartners från olika näringslivsorganisationer vill vi vid näringslivsenheten göra det enkelt för den som vill starta eget, utveckla sin verksamhet eller etablera eller investera i Örnsköldsvik.Vi arbetar också med utveckling av besöksnäring, stads- och landsbygdsfrågor samt kompetensförsörjning.Digitala steg för tillväxt, även kallat Digilots, är ett treårigt projekt som startade i augusti 2018 och syftar till att underlätta för näringslivet i Örnsköldsvik och regionen att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. www.digilots.se. Näringslivsenheten Örnsköldsviks kommun söker nu en kommunikatör till projektet Digitala steg för tillväxt under hösten 2021! Välkommen att söka vår lediga tjänst!2021-06-29Din roll blir att kommunicera projektets resultat och bidra till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Du kommer också att stötta projektledaren i att anordna olika typer av träffar och event för företag, samt ha till uppgift att marknadsföra och samordna dessa. Du kommer att jobba både med framtagande av material (till exempel artiklar och korta filmer) samt publicering av materialet i sociala medier, på vår hemsida, via nyhetsbrev, annonser etc. Du kommer att ha kontakt med företag och organisationer både när det gäller att bjuda in till aktiviteter och i samband med genomförande av dessa.Du kommer även att hålla i enklare utbildningsträffar för företag, till exempel inom sociala medier.Vi ser gärna att du har kvalificerad universitetsutbildning inom kommunikation, marknadsföring, informatik eller liknande. Erfarenheter från arbete med digitalisering, affärsutveckling, entreprenörskap och event är meriterande.Vi söker dig som är en kommunikatör, med vana av att jobba med text, foto och video i olika kanaler. Vi ser det som meriterande om du är duktig på digitalisering och har en pedagogisk förmåga. Du bör ha lätt för att bygga relationer och skapa möten.Giltigt körkort, behörighet B, är ett krav.Bifoga CV och personligt brev med din ansökanÖrnsköldsviks kommun ingår i ett finskt- och samiskt förvaltningsområde.I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-16 Visstidsanställning till 2021-12-17Fast timlön/månadslönSista dag att ansöka är 2021-07-26Örnsköldsviks kommun5835109