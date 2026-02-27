Kommunikatör till miljöförvaltningen
2026-02-27
Ref: 20260419
Nu förstärker vi tillfälligt med en kommunikatör till våra externfinansierade miljö- och klimatprojekt. Arbetet har fokus på kommunikationsinsatser som tar Malmö stads klimat- och miljöarbete framåt. Hos oss får du jobba med stort och smått i en omväxlande vardag. Är du duktig på att förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt? Kan du snabbt göra kreativt innehåll till webb och sociala medier? Gillar du att paketera och producera olika kommunikationsinsatser? Då kan det vara dig vi söker! Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att arbeta med kommunikation i olika projekt och uppdrag med syfte att nå Malmö stads klimat- och miljömål.
I din roll kommer du till exempel att:
• Göra komplext innehåll tydligt och engagerande till olika målgrupper
• Producera innehåll till våra kanaler
• Ta fram kommunikationsprodukter på egen hand eller i samarbete med extern byrå
• Samarbeta i team med kollegorna på kommunikationsavdelningen Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen i strategisk kommunikation eller motsvarande, av arbetsgivaren bedömd som likvärdig, utbildning.
Du är en kommunikatör som har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska. Du har viss erfarenhet, till exempel genom anställning eller praktik.
Du växlar enkelt mellan stora och små arbetsuppgifter och är van vid att skriva och skapa innehåll för till exempel webb, sociala medier och olika event. Du ska ha kunskaper i Adobe Creative Suite.
Vi söker en prestigelös person som har lätt för att samarbeta i olika team. Du är kreativ och har förmågan att konkretisera och enkelt förklara komplexa sammanhang. Du kan snabbt sätta dig in i nya arbetsområden, är strukturerad och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Tjänsten är fram till årsskiftet. Vi sitter på Bergsgatan 17 i Malmö, ett stenkast från station Triangeln och Möllevången. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Miljöförvaltningens kommunikationsavdelning består av åtta medarbetare, varav fem är kommunikatörer med uppdrag att kommunicera Malmö stads klimat- och miljöarbete. Vi arbetar både strategiskt och praktiskt med intern och extern kommunikation. Det innebär att vi tillsammans planerar, utvecklar, samordnar, kvalitetssäkrar och följer upp förvaltningens kommunikationsarbete.
Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads klimat- och miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, samordnar Malmö stads miljöprogram och driver arbete för hållbar utveckling i kommunen. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Malmö stad
Kommunikationschef
Malin Sandström malin.sandstrom@malmo.se 040-34 20 64 Jobbnummer
9768440