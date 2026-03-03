Kommunikatör till Lunds stiftskansli (100 %)
2026-03-03
Vi söker en erfaren kommunikatör för kommunikativt stöd till kansliledning, kollegor vid stiftskansliet och i stiftets församlingar.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Rollen som kommunikatör vid stiftskansliet är en bred och omväxlande generalistroll som innefattar både snabb och operativ hantering och mer långsiktigt strategiskt arbete.
Du ingår i ett kommunikationsteam där ni tillsammans verkar främjande för stiftets församlingar med stöd i kommunikationsfrågor som utbildningsinsatser, workshops och rådgivning. I tjänsten ingår också att skapa och publicera innehåll i form av text, bild och rörligt material på intranät, extern webb, i sociala kanaler och tryck. Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- högskoleutbildning inom media/kommunikation eller journalistik, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- flerårig erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete i olika kanaler, framför allt sociala medier och webb
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift med anpassning av innehåll och tonalitet beroende på målgrupper och kanaler
- goda kunskaper i Adobes grafik-, bild- och filmredigeringsprogram, verktyg för webbpublicering, sociala medier samt Microsoft 365-miljön
- B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunikationsarbete i församling eller pastorat inom Svenska kyrkan.
Om dig
Som person är du
- prestigelös, har god samarbetsförmåga och trivs med att bygga relationer
- initiativtagande och kan arbeta både operativt så väl som strategiskt
- någon som gillar kommunikativa utmaningar även när det är kort till deadline
- självgående och behovsorienterad
- stabil och trygg i din profession
Självklart delar du också Svenska kyrkans värderingar.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 mars.
En första intervjuomgång genomförs den 30 mars och 1 april.
Vi använder rekryteringssystemet Varbi och tar endast emot ansökningar via ansökningsformuläret.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av
Biträdande stiftsdirektor Agneta Hyllstam, agneta.hyllstam@svenskakyrkan.se
, 046-15 55 14.
HR-konsult Jan Ryde, jan.ryde@svenskakyrkan.se
, 0702-33 14 14.
Visions fackliga företrädare Kristofer Burman, kristofer.burman@svenskakyrkan.se
, 046-15 55 58.
SACOs fackliga företrädare Lina Iacobaeus, lina.iacobaeus@svenskakyrkan.se
, 046-15 55 65.
Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 147 församlingar och fler än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
