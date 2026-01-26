Kommunikatör till kund i Stockholm
Plats: Sundbyberg
Distansarbete: Upp till 50 %
Uppdragsperiod: april 2026 - mars 2027
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren kommunikatör till ett långsiktigt och samhällsviktigt uppdrag inom energiinfrastruktur. Uppdraget är kopplat till en omfattande utbyggnad och förnyelse av elnätet i Sverige - en avgörande del i elektrifieringen, den gröna omställningen och landets fortsatta utveckling.
Som kommunikatör kommer du att stötta flera program och projekt med strategisk och operativ kommunikation. Du blir en del av en etablerad kommunikationsenhet som arbetar med regional dialog och kommunikation kopplad till nätutbyggnad. Enheten har gemensamma arbetssätt och ett nära samarbete, med fokus på kommunikation som både driver projektens framdrift och stärker organisationens varumärke. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ta fram och skriva kommunikationsplaner samt delta i planering och genomförande av kommunikationsinsatser
Planera och genomföra event riktade till specifika målgrupper
Vara kommunikativt stöd till projektens talespersoner
Säkerställa att kommunikationen följer fastställda budskap och övergripande kommunikationsstrategi
Producera texter, bildmaterial och enklare filmer
Publicera innehåll på extern webbplats och intranät (Optimizely)
Ta fram kommunikationsmaterial i InDesign
Detta gäller ett konsultuppdrag på initialt 1 år. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort. Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget ska du uppfylla följande krav:
Minst 3 års erfarenhet (de senaste 5 åren) av kommunikation med allmänheten som målgrupp
Minst 4 års erfarenhet av att självständigt driva, planera och genomföra målgruppsanpassad kommunikation och kontaktskapande aktiviteter
Minst 3 års erfarenhet av att kommunicera komplexa frågor till flera olika målgrupper
Mycket god förmåga att tala och skriva svenska och engelska
Meriterande erfarenhet
Det är ett extra plus om du har:
Erfarenhet som kommunikatör inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av operativ kommunikation i nätutbyggnads- eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet av att arbeta som kommunikationskonsult Övrig information
Uppdraget omfattas av säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket innebär att detta behöver genomföras och godkännas innan uppdragsstart.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Filippa Eklund på filippa.eklund@atalent.se Ersättning
