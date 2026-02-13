Kommunikatör till kund i Södertälje
Jurek Recruitment & Consulting AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Till offentlig kund i Södertälje söker vi just nu en Kommunikatör. Vi söker dig som har cirka 2-3 års erfarenhet från att arbeta med kommunikation i komplex verksamhet som påverkar allmänheten. Välkommen in med din ansökan!
Om rollen och arbetsuppgifter
Behovet avser en kommunikatör till kommunikationsavdelning på Telge AB som utför kommunikation för alla bolag i Telgekoncernen. Fokus i nuläget kommer att vara kommunikation för Telge Fastigheter, Telge Tillväxt, Telge Inköp och Södertälje Hamn. Det kan dock uppstå uppdrag för alla bolag i koncernen.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Grundläggande kunskaper i att skapa och redigera innehåll i tex bilder, videor eller grafik
God användare av Office-paketet (PC)
Förstå kommunikationsprocessen och dokumenterad erfarenhet och kunskap kring att arbeta med olika målgrupper och hur man bäst når dem
Erfarenhet av att självständigt driva, planera och genomföra målgruppsanpassad kommunikation utifrån olika situationer
Praktisk erfarenhet av operativt kommunikationsarbete, såsom att skriva texter, hantera sociala medier och skapa innehåll för webbplatser
Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska, med fokus på tydlighet och korrekthet
Erfarenhet av att hantera enklare mediefrågor eller skriva pressmeddelande under handledning
Nyfiken och öppen för att använda AI för att effektivisera och utveckla arbetssätt i linje medarbetsmetodiken agilt/lean
B-körkort
Vi tror att du har god ordningsförmåga och förmåga att arbeta självständigt och inom givna ramar och kunna planera och strukturera innehåll i olika kanaler. Du har förmågan att arbeta effektivt och leverera innehåll enligt uppsatta deadlines vidare är du flexibel och kan hantera en föränderlig omvärld där arbetsuppgifterna kan behöva prioriteras om med kort varsel.
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag via Jurek talents. Planerad start för uppdraget är under mars 2026, uppdraget är preliminärt 8 månader på heltid, med stor möjlighet till anställning hos Telge AB efter uppdragstiden.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Kajsa Lidén på via email kajsa.liden@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7228593-1841943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9742165