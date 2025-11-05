Kommunikatör till kulturförvaltningen i Malmö
Malmö kommun / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252597
Som kommunikatör på kulturförvaltningen blir du en del av vårt engagerade team som tillsammans planerar, skapar och genomför kommunikationsinsatser - både externt och internt.
Rollen kombinerar strategiskt tänkande med praktiskt genomförande och passar dig som vill arbeta både med helhet och detaljer.
Vi arbetar redaktionellt och proaktivt med berättelser i text, bild och rörligt material. Genom digitala plattformar och sociala medier lyfter vi fram kulturverksamheten i Malmö och gör den tillgänglig för Malmöborna.
Du kommer att ge verksamhetsnära kommunikationsstöd till förvaltningens olika avdelningar, med ett särskilt fokus på Malmö Konstmuseum.
Arbetet kan också innebära att delta i större kommunikationsprojekt inom förvaltningen och på stadsövergripande nivå.
I tjänsten kan kvällsarbete förekomma.
Du rapporterar till kommunikationschefen. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Utveckla och följa upp kommunikationsplaner för olika projekt och verksamheter.
Genomföra målgruppsanalys och anpassa kommunikationen efter olika målgruppers behov.
Planera, producera och publicera innehåll i text, bild och film för digitala och sociala kanaler.
Bidra till den redaktionella planeringen och det strategiska kommunikationsarbetet tillsammans med kollegor.
Ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd till verksamheter inom förvaltningen.
Arbeta med projektkommunikation kopplat till Malmö Konstmuseum.
Delta i och bidra till stadsövergripande kommunikationsinitiativ. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har högskoleexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap 180hp eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant.
Har minst tre års erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete.
Har erfarenhet av att ta fram kommunikationsplaner, målgruppsanalyser och budskapsplattformar.
Har erfarenhet av att producera målgruppsanpassat innehåll för olika kanaler.
Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och gärna även på engelska. Fler språk är meriterande.
Har förmåga att initiera, strukturera och planera ditt arbete samt god kännedom om Officepaketet, InDesign och erfarenhet av generativ AI.
Är en självständig och samarbetsinriktad person som trivs med att arbeta nära kollegor, chefer och olika verksamheter.
Är strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad, och har lätt för att hantera flera projekt samtidigt.
Har mycket god erfarenhet av sociala medier och digital kommunikation.
Erfarenhet av att arbeta på uppdrag av en politiskt styrd organisation är meriterande.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen på Kulturförvaltningens stab.
Vårt kontor är placerat centralt i Malmö med staden precis utanför dörren.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare (SACO/DIK)
Patrik Nilsson patrik.nilsson@malmo.se 0733-287691 Jobbnummer
9589142