Kommunikatör till Kultur och fritidsförvaltningens administration
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Administration / Marknadsföringsjobb / Vänersborg Visa alla marknadsföringsjobb i Vänersborg
2026-07-24
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Vill du skapa kommunikation som engagerar och förmedlar ett innehåll som gör skillnad i människors vardag? Vår kollega går vidare till annan tjänst i kommunen och nu söker vi därför hans efterträdare - en kommunikatör som vill fortsätta stärka dialogen med kommunens invånare, med särskilt fokus på sociala medier och ungdomsinflytande.
Kultur- och fritidsförvaltningen består av cirka etthundra medarbetare inom verksamhetsområdena kultur respektive fritid. Kultursidan består av enheterna Kulturhus, Bibliotek samt Musik- och kulturskolan medan fritidssidan består av enheterna för Ungas öppna mötesplatser, Idrottsanläggningar och område friluftsliv. Förvaltningen ska se till att kommunens kultur- och fritidsverksamhet bedrivs i enlighet med kommunens vision och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Dina arbetsuppgifter
Skapa och publicera innehåll för sociala medier, webb och nyhetsbrev
Driva och utveckla kommunikationen med fokus på unga målgrupper, bland annat genom Ung i Vänersborg | Vänersborgs kommun
Producera foto, film och enklare grafiskt material
Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser och kampanjer
Stötta verksamheter i frågor som rör kommunikation och delaktighet
Arbeta med annonsering och synlighet i sociala kanaler Kvalifikationer
Har en universitets/högskoleexamen om minst 3 år med inriktning kommunikation, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Är en trygg och kreativ innehållsproducent som kan sätta sig in i och kommunicera verksamheternas innehåll på ett målgruppsanpassat sätt.
Har erfarenhet och en god känsla för kommunikation och tonalitet i sociala medier
Gillar och har god förmåga att möta människor och skapa engagemang, särskilt bland unga
Är självgående, strukturerad och samarbetar lätt med andra
Motiveras av att vara med och driva utveckling
B-körkort
Meriterande:
Sitevision – för arbete med webbplatsen
Playipp – för digitala informationsskärmar
Netigate – för enkäter och undersökningar
Meta Business Suite – för hantering av sociala medier
Adobe Creative Cloud – för produktion av grafiskt material samt foto och film
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
kontaktperson är på semester och finns på plats för frågor 27-31 juli samt 17-21 augusti
Initiala teamsmöten planeras att hållas 1-3 september som en del i urvalsprocessen för intervjuver.
Utdrag ur belastningsregister kommer att ske.
Personlighetstest kan komma att genomföras som en del av urvalsprocessen.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Administration Kontakt
Ewa Peterson ewa.peterson@vanersborg.se 0521-722436 Jobbnummer
10010494