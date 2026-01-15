Kommunikatör till kommunstyrelsens förvaltning
2026-01-15
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen, samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledning, ekonomi och styrning, HR och lön, kansli, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens övergripande kommunikation och arbetar för att säkerställa tydlig, trovärdig, öppen och inkluderande kommunikation med medarbetare, invånare och företag. Avdelningen ger strategiskt och operativt stöd till ledning och verksamheter, förvaltar kommunens kommunikationskanaler och varumärke samt samordnar kommunikationsinsatser. Avdelningenhar en stöttande såväl som styrande roll inom kommunikationsområdet.
Är du en erfaren kommunikatör som trivs i en roll där du både stöttar och styr och där din kommunikation gör verklig skillnad för interna och externa målgrupper?
Tjänsten är både strategiskt och operativt inriktad. I arbetsuppgifterna ingår utveckling och produktion av intern och extern kommunikation. Du är en av flera huvudredaktörer och arbetar med de övergripande gemensamma kommunikationskanalerna; externa webbplatser, intranät och sociala medier.
Uppdraget innebär att ge stöd och support till kommunledning och förvaltningar i kommunikationsfrågor, kontakter med massmedia samt att skriva pressmeddelanden. Kommunikatören leder och driver projekt inom området och har en viktig roll i kommunens krisledningsorganisation. Kommunikatören bevakar informations- och nyhetsflödet i och utanför kommunen.
Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara utbildningsförvaltningen och dess verksamhet.Kvalifikationer
För tjänsten krävs högskole- eller universitetsutbildning 180 poäng med inriktning mot informations- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av självständigt arbete som kommunikatör eller liknande, gärna i en större eller i en politiskt styrd organisation. Du ska vara en mycket god skribent med förmåga att anpassa texter efter målgrupp, ha kunskap i trycksaksproduktion och digital kommunikation så som webb, sociala medier, filmproduktion och AI. Vi utgår från att du har kunskap i lagar som styr vårt arbete, så som lagen om digital tillgänglighet till offentlig service, Språklagen och GDPR. Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Du har erfarenhet av projektledning och god datorvana med kompetens inom och erfarenhet av arbete i MS Office, Adobe Creative Suite och av Sitevision eller annat CMS.
Du har förmågan att:
* arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
* planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
* skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
* tala tydligt samt utstråla trovärdighet och självförtroende.
* hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och att anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
* prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
Vi är en kommunikationsavdelning med ett gäng nyfikna och drivna kommunikatörer som söker en likasinnad. Dina personliga egenskaper kommer att ha stor betydelse.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 800 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en framtidsbild: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
