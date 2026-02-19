Kommunikatör till Arktiskt centrum
2026-02-19
umu.se/arktiskt-centrum/ är en samlingsplats för transdisciplinär forskning och utbildning vid Umeå universitet. Centret erbjuder en unik miljö som prioriterar samarbete, nätverkande och strategisk planering i syfte att möta dagens samhällsutmaningar.
Vi arbetar med nya och befintliga ämnesöverskridande aktiviteter med ett fokus på hållbarhet, klimat, hälsa, rättvis omställning, grön industrialisering, urfolksperspektiv och landsbygdsfrågor. Arktiskt centrum verkar för excellens inom arktisk forskning och utbildning samt stärker Umeå universitets centrala position såväl nationellt som internationellt. Genom forskningsbaserad kunskap verkar vi för hållbar utveckling i Arktis.
Centret samarbetar internt med de fyra fakulteterna och Lärarhögskolan vid Umeå universitet, samt med externa samarbetspartners, särskilt inom nätverket The Arctic Six och University of the Arctic. Genom dessa samarbeten skapas möjligheter för associerade forskare och forskarstuderande att utvecklas och bygga egna nätverk. Arktiskt centrum driver också en arktisk forskarskola med fokus på hållbarhet och stöttar unga forskare, och härigenom bygger vi för framtiden inom forskning och utbildning med arktisk tematik.
Vi söker nu en kommunikatör på heltid med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse för arbete vid Arktiskt centrum. Anställningen är organisatoriskt placerad vid Institutionen för språkstudier, som är värdinstitution för Arktiskt centrum.
Beskrivning av arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för Arktiskt Centrums interna och externa kommunikation inom forskning och utbildning. Detta inkluderar bland annat att skapa, producera, revidera, sortera, uppdatera och översätta webbsidor, kalenderevenemang, nyhetsinnehåll, digitala utskick och annat kommunikationsmaterial samt att arbeta med den befintliga grafiska profilen (exempelvis skapa och beställa trycksaker samt säkerställa att profilen används konsekvent). Rollen innebär ett självständigt operativt ansvar för planering, genomförande, vidareutveckling och kvalitetssäkring av centrets kommunikationsarbete. Arbetet sker inom den strategiska ram som sätts av centrets ledning.
En central del av arbetsuppgifterna är att fungera som innehållsskapare och kommunikationsnod för centrets nätverk av associerade forskare. Uppdraget innebär att aktivt bygga upp och utveckla kommunikationsstrukturer som stärker synligheten, samarbetet och informationsflödet inom nätverket.
Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att hantera Arktiskt Centrums kommunikationskanaler, såsom webbplats och digitala kommunikationsplattformar, samt att utveckla webbplatsprofiler, tematiska nätverk och stärka kopplingarna till externa arktiska organisationer. I detta ingår särskilt kommunikationsarbete kopplat till Arctic Six (A6) och Umeå universitets engagemang i UArctics tematiska nätverk.
I arbetsuppgifterna ingår även att:
- Följa aktiviteterna hos centrets associerade forskare för att identifiera möjligheter att kommunicera och lyfta fram deras forskning
- Skapa och distribuera centrets veckobrev till nätverket av associerade forskare samt bevaka kommunikation från externa arktiska organisationer
- Bidra till en aktiv närvaro i relevanta kommunikationssammanhang såsom nätverk och event etc.
- Översätta centrets skriftliga kommunikation mellan engelska och svenska
Kommunikatören fungerar även som centrets representant i Umeå universitets kommunikationsarbetsgrupp.
Kompetenser
För denna anställning söker vi dig som har en högskoleexamen inom kommunikation samt aktuell och relevant erfarenhet av producerande kommunikationsarbete. Den vi söker ska ha erfarenhet och förmåga att producera innehåll samt ta fram, analysera och följa upp underlag för utvärdering av kommunikationsinsatser utifrån uppställda mål, såväl för enskilda aktiviteter som för verksamhetens övergripande mål, och använda resultaten för att vidareutveckla kommunikationsarbetet.
Vidare krävs erfarenhet av arbete i CMS, Office365, och InDesign.
För att trivas med anställningen bör du stimuleras av att samarbeta med andra och att ha flera arbetsuppgifter pågående samtidigt. Du ska ha god initiativ- och planeringsförmåga, vara noggrann samt ha förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Det är även av vikt att du har goda kommunikativa färdigheter och förmåga att lösa problem i dialog med kollegor.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift utgör ett krav för anställningen.
Övriga önskvärda kvalifikationer
- Erfarenhet av kommunikationsarbete inom forskning och utbildning
- Erfarenhet av att arbeta med andra mailklienter och hela Adobe Creative Cloud samt EPI-server.
- Erfarenhet av att använda AI-baserade verktyg som stöd i kommunikationsarbete, exempelvis för analys, textproduktion eller effektivisering av arbetsflöden.
- Kunskap om aktörer och organisationer verksamma inom arktiska och polara frågor
- Erfarenhet av att bevaka och analysera kommunikation i syfte att identifiera möjligheter till forsknings- och utbildningssamarbeten samt relevanta utlysningar
- Erfarenhet av att samarbeta i större kommunikatörsnätverk och skapa gemensamma aktiviteter
- Erfarenhet av kommunikationsarbete kopplat till internationella akademiska nätverk Övrig information
Anställningen är tillsvidare och tillträde sker snarast. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro i verksamheterna är ett krav.
Ansökan ska vara inkommen senast 2026-03-12 och skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi.
Din ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
- CV/meritförteckning
- Dokumentation av formella meriter (betyg, examensbevis, kursintyg, arbetsbevis etc)
Välkommen med din ansökan! Ersättning
