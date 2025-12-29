Kommunikatör, Teknik- och fastighetsförvaltningen
2025-12-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Teknik och fastighet i Umeå
I vår förvaltning arbetar över 1 000 medarbetare i fem olika verksamheter: Fastighet, Gator och parker, Digital omställning och IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice.
Vi planerar, bygger och tar hand om fastigheter, vägar, parker och andra utomhusmiljöer. Vi tillhandahåller färdtjänst och hanterar interna uppdrag för att kommunens verksamheter ska fungera. Till exempel ser vi till att IT-miljön fungerar och är säker, att våra lokaler hålls rena och att kommunens skolor och boenden kan servera hälsosamma måltider. Det som förenar oss är viljan att underlätta vardagen för Umeås drygt 130 000 invånare.
I Teknik- och fastighetsförvaltningens kommunikationsenhet är vi ett team av fyra viktiga kommunikatörer och en kommunikationschef. Vi arbetar med att skapa extern kommunikation som förklarar för medborgare och andra målgrupper om hur vi förvandlar skattemedel till konkreta förbättringar och innovationer i vår stad. Vi arbetar även med intern kommunikation för att stärka arbetsgivarvarumärket och skapa en sammansvetsad och effektiv förvaltning.
Är du en lösningsfokuserad och engagerad kommunikatör som vill göra skillnad i en spännande och viktig verksamhet? En av oss ska snart gå på föräldraledighet, och därför söker vi en vikarierande kommunikatör som vill bidra till att förbättra staden!Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss blir du en viktig del av vårt team, där du med hjälp av våra kommunikativa riktlinjer och tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för en proaktiv, tillgänglig och målgruppsanpassad kommunikation som gör skillnad - både externt och internt.
Du hjälper Teknik- och fastighetsförvaltningen att sätta mottagaren i centrum med tydlig, målgruppsanpassad och tillgänglig kommunikation, oavsett vilken kanal vi använder. Din roll är både operativ och strategisk, vilket innebär att du identifierar kommunikativa behov och hittar kreativa lösningar - både på egen hand, i samarbete med kollegor ute i verksamheterna, dina kommunikatörskollegor i kommunikationsenheten och i resten av kommunorganisationen.
Du kommer bland annat arbeta med:
Att vara en kreativ och framåtlutad kommunikationspartner som fångar upp kommunikationsbehov utifrån uppdrag och mål, är ett strategiskt och taktiskt bollplank, föreslår och skapar lösningar och uttag.
Att skriva, fota, filma och formge det som behöver produceras för nå ut.
Kanaler som webb, intranät, sociala medier och pressmeddelanden.
Om dig
Vi söker dig som har examen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande eftergymnasial utbildning vi bedömer relevant för uppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta med kommunikationsstöd, gärna inom offentlig sektor. Du har goda kunskaper i Adobe Creative Cloud och Microsoft 365. Erfarenhet av att jobba med Ads Manager och i CMS-system är meriterande. Är du vass på foto och rörlig bild är det också ett plus. Du har B-körkort för att kunna ta dig mellan olika verksamheter och platser. Tjänsten kräver utmärkta svenska språkkunskaper.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att arbeta strukturerat och att planera ditt arbete effektivt. Eftersom arbetet innebär kontakter såväl internt som externt är det även viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och pedagogisk, och alltid försöker skapa bästa möjliga möte med de du träffar i ditt arbete. Du har förmåga att leda, driva och följa upp kommunikationsprocessen och du strävar efter att utveckla arbetet. För att lyckas behöver du kunna hantera flera uppgifter parallellt, ibland inom snäva tidsramar. Därför sätter vi stort värde på personlig lämplighet för denna tjänst.
Vi erbjuder
Kollegor som gärna delar med sig, stöttar varandra och bygger en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och lyckas.
Ett varierat och utvecklande jobb där du får stort eget ansvar, och utrymme att påverka.
Goda arbetsvillkor och trygga förmåner som följer med att jobba i Umeå kommun.
En arbetsplats som värdesätter ett hållbart arbetsliv.
Välkommen med ditt CV.
Övrigt
Tillträde sker i april 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen är ett vikariat som sträcker sig över cirka ett år.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Månadslön
