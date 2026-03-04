Kommunikatör studentrekrytering
2026-03-04
Kommunikatör med strategiskt ansvar för studentrekrytering
Vid områdeskansliet för medicin och farmaci ger vi stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal samt övriga verksamma vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
Vi ger också stöd och service till vetenskapsområdets alla kommittéer.
Områdeskansliet är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden och vetenskapsområdets vicerektor. Områdeskansliet har ca 70 anställda och är uppdelat i fem enheter.
Vi söker nu en kommunikatör till vår enhet för verksamhetsstöd. Vårt uppdrag är att stödja vetenskapsområdets strategiska kommunikation, lärar- och studentrekrytering samt erbjuda stöd inom medicinsk pedagogik, systemutveckling och mediaproduktion. Enheten är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala.
Som kommunikatör med strategiskt ansvar för studentrekrytering har du ett övergripande ansvar för områdeskansliets stöd till vetenskapsområdets studentrekrytering. Det inkluderar varumärkesfrågor och att säkerställa att all kommunikation är i linje med vetenskapsområdets och universitetets vision, värderingar och mål. Uppdraget omfattar att utarbeta och vidareutveckla vetenskapsområdets kommunikationsstrategier, styrdokument och riktlinjer samt att driva och hålla ihop strategiska kommunikationsinitiativ. Det innebär även att du planerar, samordnar och utvecklar insatser riktade till presumtiva studenter, med träffsäkra budskap och väl valda kanaler för att stärka räckvidd, relevans och resultat. Du hanterar komplexa frågeställningar och fungerar som kvalificerat stöd till vetenskapsområdets ledning och områdeskansliets medarbetare, inklusive rådgivning och coachning i kommunikationsfrågor.
Rollen spänner över både strategiskt och operativt arbete. Du planerar, genomför och analyserar kommunikationsinsatser i flera kanaler, med ansvar för helhet, kvalitet och uppföljning. I det operativa ingår arbete med evenemang, webb och grafisk produktion, liksom löpande innehållsarbete. Du ansvarar också för beställningar till upphandlade byråer och samverkar med externa leverantörer på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.
Rollen kan även komma att innefatta intern kommunikation, forskningskommunikation, press- och mediehantering samt kriskommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av kommunikation och marknadsföring inom universitets- och högskolesektorn. Du har eftergymnasial utbildning inom marknadsföring och kommunikation, kompletterad med utbildning i samt dokumenterad flerårig erfarenhet av att leda och samordna komplexa projekt med flera intressenter samt andra medarbetare. Du har flerårig erfarenhet att ta fram och implementera strategier, arbeta med styrdokument och leda utvecklingsarbete där flera intressenter ingår.
Du har mångårig samt aktuell erfarenhet av studentrekrytering inom sektorn och mycket god kännedom om målgruppen presumtiva studenter samt de kanaler och metoder som bäst når dem. Du rör dig obehindrat mellan strategiska vägval och operativt genomförande. Rollen förutsätter utmärkt förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal såväl som skrift, och en väl utvecklad känsla för att anpassa budskap efter målgrupp, kanal och syfte. Du har också flerårig erfarenhet av operativt kommunikationsarbete såsom evenemang, webb och grafisk produktion, liksom god beställarkompetens och förståelse för upphandlingsförfaranden.
Du har hög integritet och personlig mognad. Du arbetar självständigt och uthålligt för att nå målen som vi sätter upp tillsammans. Du har en föredömligt god samarbetsförmåga, samarbetar enkelt tillsammans med olika professioner samt du är tydlig i ditt sätt att kommunicera. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är erfarenhet av forskningskommunikation, kriskommunikation och press- och mediehantering, liksom tidigare budget- och resultatansvar.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Monica Wallin, monica.wallin@uu.se
, tel: 018-471 21 78
Välkommen med din ansökan senast 18 mars 2026, UFV-PA 2026/655.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
