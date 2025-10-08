Kommunikatör sökes till samhällsnyttig myndighet
2025-10-08
Vi söker en erfaren och engagerad kommunikatör till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder inom offentlig sektor. Uppdraget omfattar både intern och extern kommunikation och erbjuder en möjlighet att arbeta nära verksamheten i en miljö med stor samhällspåverkan.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
En av Peridos många kunder är en myndighet som arbetar med att underlätta vardagen för invånare och företagare i hela Sverige genom att forma infrastrukturen. Nu hjälper vi till med att hitta en kommunikatör till kundens kontor i Göteborg, där arbetet sker på plats på kontoret.Arbetsuppgifter
Som kommunikatör kommer du att arbeta brett med kommunikationsfrågor, från strategi till genomförande. Du ansvarar för att planera, driva och följa upp kommunikationsinsatser som bidrar till tydlighet, delaktighet och förtroende hos berörda målgrupper.
Arbetet innefattar bland annat:
Projektledning och rådgivning inom kommunikation
Omvärldsbevakning, behovs- och målgruppsanalys
Formulering av kommunikationsmål, strategier och budskap
Val av kanaler och genomförande av kommunikationsaktiviteter
Textproduktion, fotografering, filmning och redaktörsarbete
Webbpublicering och arbete i digitala kanaler samt sociala medier
Du samarbetar nära projektchefer, kommunikationsansvariga och andra funktioner i organisationen, liksom externa aktörer såsom kommuner och samarbetspartners. Arbetet kräver ett genuint intresse för relationsbyggande och samverkan.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och van vid att arbeta i komplexa miljöer. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Du är nyfiken och analytisk, med en förmåga att snabbt sätta dig in i nya frågor och identifiera kommunikationsbehov. Du har en naturlig förmåga att bygga nätverk och skapa engagemang kring gemensamma mål. Ditt sätt att kommunicera präglas av tydlighet, lyhördhet och ett genuint intresse för människor och samhällsfrågor. Samtidigt är du flexibel och lösningsorienterad, och kan anpassa ditt arbetssätt efter förändrade förutsättningar och olika målgrupper.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Minst 1 års erfarenhet av kommunikationsarbete gällande samhällsbyggnadsfrågor
Minst 2 års arbetserfarenhet där konsulten skaffat sig goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
Minst 1 års arbetserfarenhet där du skaffat dig goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.) samt webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-10-17. Start 2025-11-17.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35485 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
