Kommunikatör/projektassistent sökes till Atlas Copco Group!
2025-10-15
På Atlas Copco Group möts du av nyfikna kollegor, spännande projekt och en kultur där idéer och initiativ får ta plats. Här får du chansen att växa som kommunikatör och som person!
OM TJÄNSTEN
Som kommunikatör/projektassistent kommer du att assistera företagets chef för Employer Branding och Internkommunikation och vara delaktig i flera spännande initiativ. Du får möjlighet att producera och redigera innehåll på engelska, anpassat för olika målgrupper och kanaler. Rollen innebär även att du bidrar till planering och genomförande av interna event och chefsträffar, samt stöttar i det dagliga kommunikationsarbetet.
Vi söker dig som har skinn på näsan, trivs i ett högt tempo och har ett tydligt framåtlut i ditt arbetssätt. Du är en lagspelare som gärna arbetar proaktivt och bidrar till både teamets och verksamhetens utveckling. På detta uppdrag får du möjlighet att ta egna initiativ och växa tillsammans med engagerade kollegor. För att lyckas i rollen behöver du vara en duktig kommunikatör som kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper och kanaler.
Du erbjuds
• Möjlighet att utvecklas i en internationell och innovativ miljö
• Praktisk erfarenhet inom kommunikation och projektledning
• Stöd från en erfaren kommunikationschef
• En vänlig och inkluderande arbetsmiljö där personlig utveckling uppmuntras
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och redigera innehåll för interna och externa kanaler på engelska
• Organisera och koordinera möten samt hantera relaterad administration, inklusive förberedelse av presentationer
• Stötta vid interna event, workshops och chefsträffar
• Uppdatera och underhålla SharePoint, intranät och andra digitala plattformar
• Bidra till att driva och utveckla kommunikations- och employer branding-initiativ
VI SÖKER DIG SOM
• Har avslutad eftergymnasial utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller media
• Är en skicklig kommunikatör med mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, på svenska och engelska
• Har god datorvana, särskilt inom Microsoft 365 (Word, PowerPoint, SharePoint, Outlook samt Photoshop)
• Är noggrann, strukturerad och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående och ansvarstagande
• Nyfiken och flexibel med en prestigelös inställning
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs gärna mer här
