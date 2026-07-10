Kommunikatör på International Office
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2026-07-10
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
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Beskrivning
Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I vårt uppdrag ingår ansvar för universitetets deltagande i flertalet utbytesprogram, nätverk och andra samarbeten, att stödja mobilitet för studenter och medarbetare, studieavgiftsadministration, internationell studentrekrytering och internationell alumnverksamhet. Vi arbetar i nära samarbete med institutioner, fakulteter och andra enheter. Vi ansvarar för universitetsövergripande utbytesavtal och samordnar universitetets deltagande i flera utbytesprogram och nätverk. International Office är en självständig enhet inom universitetets förvaltning med 20 anställda. Vi kan erbjuda en dynamisk arbetsplats med spännande möten med studenter, lärare och samarbetspartners från hela världen.
Nu söker vi en kommunikatör under sex månader för en särskild visstidsanställning med omfattning 100%. Start 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter
I ditt arbete som kommunikatör kommer du att vara del av kommunikatörsteamet vid International Office. Teamet jobbar strategiskt och operativt med att stötta enhetens interna och externa kommunikation, marknadsföra universitetet i syfte att rekrytera internationella studenter samt samordna internationell alumnverksamhet.
Som kommunikatör på International Office ingår du i olika arbetsgrupper tillsammans med övriga medarbetare på enheten. Du ingår även i nationella och internationella nätverk inom högre utbildning.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat följande:
Producera, uppdatera och strukturera innehåll för webb och andra kanaler i syfte att stötta studenter och medarbetare i internationaliseringsfrågor.
Stödja enheten i interna och externa kommunikationsfrågor, till exempel genom samarbetsytor, nyhetsbrev, presentationer, nätverksträffar m.m.
Arbeta med innehåll för webb, sociala medier och andra kanaler i syfte att marknadsföra Umeå universitet som studiedestination för internationella studenter.
Skriva interna och externa nyheter och artiklar på svenska och engelska.
Planera och ta fram innehåll till sociala medier på svenska och engelska.
Planera och genomföra digitala och fysiska evenemang för presumtiva och befintliga internationella studenter och alumner.
Producera och/eller projektleda beställningar av tryckt och digitalt material, t.ex. broschyrer, annonser, affischer, roll-ups och utställningsmaterial.
Vara delaktig i mindre och större projekt kopplade till International Office verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Högskoleexamen inom kommunikation eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Relevant och aktuell erfarenhet av:
att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
att anpassa budskap efter olika målgrupper och kanaler
arbete med sociala medier och digital kommunikation
att arbeta med att skriva för webb, nyhetsmedia eller annan plattform.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska i tal och skrift. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på såväl noggrannhet som ett logiskt och systematiskt förhållningssätt.
Som person är du analytisk med en stark drivkraft att i dialog med andra omsätta idéer i praktik, att samarbete med andra ser du som en självklar och naturlig del i arbetet samtidigt som du är initiativrik, självgående och flexibel samt van att ta stort personligt ansvar. Du har intresse av internationella frågor, har ett serviceinriktat förhållningssätt, är utåtriktad och värdesätter mötet med studenter och medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Till ansökan vill vi att du bifogar valfritt arbetsprov, till exempel en kortare redaktionell text, beskrivning av en sociala medier-kampanj, en film eller en webbsida. Beskriv även syfte, målgrupp och kanal.
Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning som omfattar heltid under sex månader med start 2026-09-01, eller enligt överenskommelse. Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2026-08-06. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV och valfritt arbetsprov. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Närmare upplysningar lämnas av Ingrid Svensson, enhetschef 090-786 56 35, ingrid.svensson@umu.se
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen Jobbnummer
9998838