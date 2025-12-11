Kommunikatör och utbildare 60%
Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg ek. f / Marknadsföringsjobb / Gävle Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle
2025-12-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg ek. f i Gävle
Är du en vass kommunikatör och en inspirerande utbildare som vill göra skillnad?
Coompanion Gävleborg söker dig som brinner för kooperation och hållbar utveckling. Som en central del av vårt team kommer du att spela en nyckelroll i att stärka det kooperativa företagandet i regionen.
Om rollen
Du kommer att axla en viktig kombinationsroll där ingen dag är den andra lik. Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
Kommunikation och Marknadsföring
Ansvar för att utveckla och genomföra Coompanion Gävleborgs kommunikationsstrategi.
Producera engagerande innehåll för våra digitala kanaler (webb, sociala medier, nyhetsbrev, etc.).
Skapa och uppdatera marknadsmaterial, presentationer och rapporter.
Medie- och presskontakter samt omvärldsbevakning inom området.
Utbildning och Processledning
Planera, genomföra och utvärdera utbildningar, workshops och informationsmöten, både digitalt och fysiskt.
Utveckla utbildningsmaterial relaterat till kooperation, företagsstart och hållbarhetsfrågor.
Vara en inspiratör och processledare för grupper som är intresserade av att starta eller utveckla kooperativa företag.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, initiativrik och har en stark pedagogisk förmåga. Du är en skicklig relationsbyggare som trivs med att arbeta mot tydliga mål och har en förmåga att entusiasmera andra.
Erfarenhet: Du har relevant erfarenhet av kommunikationsarbete och utbildning/pedagogik.
Kompetens: Du är flytande i svenska, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i digitala verktyg och plattformar.
Meriterande: Erfarenhet av kooperation, föreningsliv eller arbete inom näringslivsutveckling är ett stort plus.
Vad erbjuder vi?
Coompanion Gävleborg är en del av ett nationellt nätverk som främjar en företagsform med ett högre syfte. Hos oss får du:
En meningsfull roll med stor frihet och möjlighet att påverka.
Ett inspirerande arbetsklimat och engagerade kollegor.
Möjlighet till kompetensutveckling inom kooperation och hållbarhet.
Flexibla arbetsmöjligheter.
Tjänstens omfattning
Omfattning: 60 %
Placering: Gävleborgs län (möjlighet till hybridarbete)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: gavleborg@coompanion.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kommunikatör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg ek. f
, https://coompanion.se/gavleborg/
Drottninggatan 18 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg ek f Kontakt
Arbetande ordförande
Malin Åhman malin.ahman@coompanion.se 070-5251455 Jobbnummer
9640373