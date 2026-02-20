Kommunikatör och projektkoordinator
Barnombudsmannen / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnombudsmannen i Stockholm
Kommunikatör och projektkoordinator
Diarienummer: BO 2026-0072
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Myndigheten ska särskilt uppmärksamma att lagar och andra föreskrifter samt deras tillämpning överensstämmer med barnkonventionen samt driva på genomförandet i samhället. I uppdraget ingår även att informera och bilda opinion i frågor som rör barns och ungas rättigheter.
Barnombudsmannen söker nu en kommunikatör och projektkoordinator för tillsvidareanställning på heltid.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör vid Barnombudsmannen ansvarar du för operativ kommunikation i nära samarbete med myndighetens medarbetare. Tjänsten innefattar även projektstöd och administrativa uppgifter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
• Ansvara för administrativa arbetsuppgifter i nära samarbete med projektverksamheten.
• Planera, producera och publicera innehåll för myndighetens digitala kanaler och webbplats.
• Skriva och målgruppsanpassa texter för olika kanaler och sammanhang.
• Ta fram kommunikationsmaterial i anslutning till rapporter och externa aktiviteter.
• Planera, producera och redigera visuellt material såsom bild och film.
• Ge kommunikationsstöd inom ramen för myndighetens projekt och rapportarbete.
• Ansvara för delar av konferenser, seminarier och webbsändningar.
• Intern kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• Högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Några års erfarenhet av arbete med kommunikation.
• Dokumenterad erfarenhet av att producera digitalt kommunikationsmaterial (text, bild, film och ljud).
• Erfarenhet av att arbeta med visuellt innehåll och visuell gestaltning för digitala kanaler.
• Erfarenhet av att använda data för att utveckla arbetet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Förmåga att anpassa budskap till olika målgrupper och kanaler samt att omsätta komplexa resonemang till tydlig och tillgänglig kommunikation.
• Erfarenhet av strukturerat arbete med planering, uppföljning, projektstöd och administration.
Meriterande
• Kunskap om barns rättigheter och barnkonventionen.
• Erfarenhet av projektadministration i större uppdrag eller myndighetsprojekt.
• Erfarenhet av kommunikation riktad till barn och unga.
• Erfarenhet av arbete med sociala medier.
• Erfarenhet av arbete med evenemang och konferenser.
• Har arbetat med verktyg som Canva, Adobe Creative Cloud och Optimizely.Dina personliga egenskaper
Arbetet ställer krav på självständighet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Du är strukturerad, har gott omdöme och förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Vidare är du prestigelös och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer kan bli aktuella före ansökningstidens slut. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Barnombudsmannen tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning kan behöva uppvisas före anställning.
Barnombudsmannen eftersträvar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Rekryteringen ska vara fri från diskriminering.
För mer information
Beträffande tjänstens innehåll kontakta tf biträdande avdelningschef Yoav Bartal, 08-692 29 63.Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan till annons BO 2026-0072 senast 2026-03-13. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den kontaktperson som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Ansök direkt från vår webbplatshttps://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/om-oss/lediga-tjanster/
Välkommen med din ansökan!
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnombudsmannen
(org.nr 202100-3690), http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/om-oss/lediga-tjanster/ Jobbnummer
9753486