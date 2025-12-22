Kommunikatör med strategisk inriktning
Göteborgs Stads Leasing AB, GSL, är ett internt kommunalt bolag i Göteborgs Stad. Vi erbjuder smarta lösningar inom leasing, leveranser, återbruk och cirkulär ekonomi. Med våra tjänster kan förvaltningar och bolag, leasa, transportera och cirkulera på ett resurssmart sätt.
Vi levererar maten till barnen och de äldre. Vi ser till att möbler, datorer, elfordon och hjärtstartare finns där de behövs. Vårt uppdrag är att få vardagen att rulla. Så att alla som jobbar i Göteborgs Stad kan göra skillnad. Idag och imorgon. Därför slutar vi aldrig att leta efter nya sätt att bidra till hållbarhet
Vi gör Göteborg mer hållbart varje dag.Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Kommunikationsfunktionen på Göteborgs Stads Leasing AB, GSL, förstärker!
Kommunikationsfunktionen ingår tillsammans med IT, verksamhetsutveckling och miljö och hållbarhet i ett av sex team på avdelningen verksamhetsstöd.
Alla medarbetare i det tvärfunktionella teamet är självgående specialister och leder självständigt arbetet inom sitt sakområde. Hos oss får du vara med och fortsätta stärka och utveckla GSL:s kommunikationsarbete som en av två kommunikatörer, med teamledare som kommunikationsansvarig.
Tjänsten är nyinrättad och ska bidra till att vi blir en ännu mer kommunikativ organisation, med ett kommunikationsarbete som är både strategiskt och systematiskt. Vi provar ett nytt processbaserat arbetssätt och du får själv vara med och utveckla kommunikationsarbetet på GSL och de processer du ansvarar för.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör med strategisk inriktning är du processledare för både intern kommunikation och projektkommunikation. Du är projektkommunikatör i större projekt. Du omhändertar och genomför den utvecklingsplan för kommunikation som ska föra oss framåt.
Uppdraget för intern kommunikation innefattar bland annat att:
- utveckla och stödja intern kommunikation i syfte att skapa en kommunikativ organisation och vara konsultativt stöd till ledning, chefer och teamledare
- planera och genomföra interna utbildningar och kompetenshöjande insatser inom kommunikation.
Uppdraget för projektkommunikation innefattar bland annat att:
- utveckla och stödja processen för projektkommunikation inklusive kommunikationsplanering
- utveckla och stödja arbetssätt för effektmätning, omvärldsbevakning och insiktsarbete.
Som projektkommunikatör deltar du i bolagets större uppdrag, utvecklingsfrågor och projekt. I rollen som projektkommunikatör ingår att:
- Analysera, planera, genomföra, producera och följa upp kommunikationsinsatser. Ofta som ensam kommunikationsspecialist i en tillfällig projektgrupp.
- Ett första uppdrag blir rollen som projektkommunikatör för vår kommande verksamhetsflytt.
Vi är i stark utveckling just nu, samarbetar tätt och stöttar varandra när det behövs. Du kommer att arbeta brett som kommunikationsstöd för bolaget och rycka in där det behövs. Du arbetar både övergripande med GSL:s strategiska kommunikationsarbete, men också operativt med löpande innehållsproduktion, publiceringar och kommunikationsstöd i vardagen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- högskoleexamen inom kommunikation eller motsvarande
- minst åtta års erfarenhet av kvalificerat och brett kommunikationsarbete, varav minst fem års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete
- kommunikationsspecialistens kärnkompetenser på mycket hög nivå: - språk, kanaler och paketering av budskap
- mottagarperspektiv och målgruppsanspassning
- verksamhetsförståelse, uppföljning, analys och strategi
- Erfarenhet av utvecklingsarbete för en kommunikativ organisation
- Erfarenhet av projektkommunikation
Meriterande är utbildning och erfarenhet inom:
- kommunikationsarbete inom offentlig sektor
- projektledning
- tjänstedesign
- effektmätning och insiktsarbete
Vi tror att du är en rutinerad kommunikatör som är trygg i dig själv och längtar efter utvecklingsinriktade uppdrag. Du har en stor verktygslåda med dig och vill använda den för att vara med och bygga nytt. Du vill ha variation med både strategiska och operativa arbetsuppgifter och ser värdet i kopplingen däremellan. Du får saker ur händerna och kan själv bedöma när det är läge att agera snabbt och när det är läge att satsa på kvalitet och högsta ambition. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vårt bolag satsar på våra medarbetares hälsa och på en sund arbetsmiljö. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, träningsmöjligheter, frukt och gemensam fika på fredagar.
Inom Göteborgs Stads Leasing bedriver vi samhällsviktig verksamhet. Som tillsvidareanställd kommer du därför att bli krigsplacerad inom ramen för Göteborgs Stads Leasings roll i det civila försvaret. Ersättning
