Kommunikatör med projektledarerfarenhet
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2026-07-14
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Vill du driva kampanjer som gör skillnad på riktigt? Naturskyddsföreningen söker en kommunikatör med projektledarerfarenhet som kan kombinera strategi, innehåll, annonsering och visuellt uttryck för att skapa engagemang och opinion.
Om rollen
Du arbetar både som projektledare och kommunikatör i våra kampanjer – ibland leder du egna initiativ, ibland kliver du in som en nyckelspelare i andras projekt. Tillsammans med kollegor planerar, driver och genomför du kampanjer från idé till uppföljning.
Rollen är både strategisk och operativ: du är med och sätter riktning och prioriteringar, samtidigt som du producerar och anpassar innehåll för webb, sociala medier och mejlutskick. Du ansvarar också för att planera, genomföra och följa upp kampanjannonsering i digitala kanaler. Arbetet är datadrivet och målgruppsfokuserat med ett tydligt fokus på hur budskap, kanalval, annonsering och visuellt uttryck samspelar för att skapa effekt.
Du samarbetar nära sakkunniga och andra kommunikatörer och har god förståelse för hur kommunikation tas emot i olika målgrupper.
För att matcha kraven rollen ställer på dig, ser vi att du har:
några års erfarenhet som kommunikatör/projektledare i kampanjarbete, med vana att både leda projekt och bidra operativt i team
högskoleexamen inom kommunikation, journalistik eller motsvarande
stark digital kompetens och arbetar datadrivet
erfarenhet av digital annonsering (t.ex. Meta, Google eller liknande)
god visuell förståelse och kan utveckla uttryck som fungerar i olika kanaler
erfarenhet av webb (t.ex. WordPress), analysverktyg och SEO
Utöver detta är det meriterande om du har:
arbetat med klimat-, miljö- eller samhällsfrågor
erfarenhet från idéburen sektor eller opinionsbildning
kunskap inom rörligt innehåll och bildredigering
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Därför förväntar vi oss att du:
har ett utvecklat självledarskap och tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp ditt arbete
är lyhörd och samarbetsinriktad
tänker strategiskt och taktiskt – och kan omsätta det i konkret, engagerande kommunikation
är kreativ och initiativtagande
Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti. Urvalet sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Naturskyddsföreningen vill vara en inkluderande folkrörelse som speglar samhället, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Övrigt
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid till och med juni 2027. Tillträde 1 september eller snarast möjligt enligt överenskommelse.
Frågor
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Joanna Widstrand, HR-specialist, 076 188 50 24, joanna.widstrand@naturskyddsforeningen.se
Vid frågor om tjänstens innehåll, kontakta:
Moa Linder, enhetschef Kampanj, moa.linder@naturskyddsforeningen.se
Ulrika Blennow, kommunikationschef, ulrika.blennow@naturskyddsforeningen.se
Under juli månad kan svar dröja några dagar p.g.a. semester.Publiceringsdatum2026-07-14Facklig kontakt
Unionen: Jakob Svensson, 072 014 87 84, jakob.svensson@naturskyddsforeningen.se
Saco: Clara Jonsson, 072 373 36 39 clara.jonsson@naturskyddsforeningen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056356-2099812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Naturskyddsföreningen
, https://jobb.naturskyddsforeningen.se
Åsögatan 115 (visa karta
)
116 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturskyddsföreningen Jobbnummer
10002028