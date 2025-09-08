Kommunikatör Med Marknadsfokus Till Rise
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka RISE varumärke och bidra till att våra lösningar når rätt målgrupper, skapar samarbeten och affärsmöjligheter - och gör verklig skillnad? Som hela Sveriges forskningsinstitut jobbar vi på RISE med att skapa värde för både näringsliv och samhälle - nu söker vi en kommunikatör som kan ta kommunikationen hela vägen från inspiration till handling. Om oss RISE - Research Institutes of Sweden - är Sveriges ledande forskningsinstitut och innovationspartner som i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 3000 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser och erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. RISE vill vara i framkant vad gäller dagens- och morgondagens teknik med ständigt nya etableringar inom t.ex. tillämpad AI och digitala plattformar.
Vi söker nu en medarbetare till vårt team med placering i Göteborg eller Stockholm. RISE tillämpar ett hybridarbetssätt där medarbetare kan dela sin arbetstid mellan kontoret och hemarbetsplatsen. Du rapporterar till enhetschef för Projektkommunikation och arbetar på uppdrag av kommunikationschefen för divisionen Samhällsbyggnad. Om rollen Nu söker vi en kommunikatör med uppdrag att planera, driva och operativt genomföra kommunikationsinsatser för ett antal av division Samhällsbyggnads portföljer och satsningar.
I rollen som kommunikatör har du ett nära samarbete med vår kommunikationsavdelning. Du rapporterar till enhetschef för Projektkommunikation och arbetar på uppdrag av kommunikationschefen för divisionen.
Som kommunikatör med marknadsfokus förväntas du ta ett stort eget ansvar och driva kommunikationsprojekt från idé till genomförande och uppföljning. Du har förmåga att paketera komplex kunskap till tydliga, engagerande och säljande budskap som leder till handling.
Arbetet innebär bland annat att:
Bygga storytelling som engagerar och förflyttar mottagaren genom kundresan.
Skapa och genomföra kampanjer som ökar synlighet, genererar leads och driver affär.
Operativt och analytiskt arbete i marknadskanaler som sociala medier, digital annonsering, webb, nyhetsbrev och event.
Planera, producera och optimera innehåll för både digitala och fysiska format.
Säkerställa målgrupps- och marknadsanpassade budskap med fokus på affärsnytta.
Följa upp, analysera och utvärdera kommunikationsinsatser för att utveckla och förbättra resultat.
Vem är du? Vi söker dig som är en kreativ, engagerad och resultatorienterad kommunikatör som trivs med att ta egna initiativ och driva kommunikationsprojekt hela vägen från start till mål. Du har mångårig erfarenhet av kommunikation och vet hur man med storytelling och marknadskommunikation skapar verklig affärsnytta.
Krav för tjänsten:
Flera års erfarenhet av marknadskommunikation, gärna från kunskapsintensiva expertorganisationer där du förvandlar komplex kunskap till slagkraftiga och säljande budskap.
Stor vana att jobba med sociala medier, digital annonsering och andra marknadsföringskanaler.
Dokumenterad erfarenhet av att producera säljande budskap och kampanjer.
Vana att arbeta med sociala medier, digital annonsering, event och andra marknadskanaler.
Förmåga att anpassa budskap målgruppsinriktat och konverteringsdrivande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att jobba brett med innehållsproduktion och är bekväm med att producera både rörligt och tryckt material.
Som person är du driven och nyfiken med förmåga att se nya möjligheter. Du kombinerar målinriktning och analytisk förmåga med en prestigelös inställning och ett starkt fokus på samarbete för att nå resultat tillsammans med teamet. Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi lovar dig inte ett lätt jobb men vi kan lova en spännande resa där vi tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor bidrar till en hållbar framtid och till att säkra ett försprång i den globala konkurrensen. Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Eva Kasselring, +46 10 516 51 05. Sista ansökningsdag är den 23:e september 2025. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden. Vi ser gärna att du kan tillträda snarast möjligt, dock enligt överenskommelse.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO, 010-2284122respektive Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://www.ri.se/ Jobbnummer
9497904