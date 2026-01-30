Kommunikatör med inriktning webb och utbildning
2026-01-30
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Hos Domstolsverket får du möjlighet att skapa verklig samhällsnytta genom arbete i hjärtat av demokratin och bidra till ett öppet, rättssäkert och tillgängligt domstolsväsende.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla och förvalta Sveriges Domstolars webbplats, en digital plattform med miljontals besök varje år och som spelar en central roll i mötet med domstolarna.
Du blir en del av en modern kommunikationsavdelning där vi kombinerar driv, kompetens och nyfikenhet. Under flera år har vi arbetat målmedvetet för att stärka samarbetet, både inom avdelningen och tillsammans med resten av organisationen. I takt med den digitala utvecklingen har vi byggt upp arbetssätt och kompetenser som gör att vi kan arbeta smartare och ta oss an allt mer komplexa utmaningar. Du kliver in i en professionell och energifylld miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad, både för användarna av våra tjänster och för samhället i stort.
Om rollen
I rollen som kommunikatör med inriktning mot webb och utbildning kombinerar du tekniskt arbete med pedagogiskt stöd. Du ingår i externwebbteamet som är en del av webbenheten. I ditt uppdrag omsätter du verksamhetens behov till tydliga krav för webbutveckling och funktioner. Du arbetar nära IT och utvecklingsteamet och deltar i testning, kvalitetssäkring och förvaltning av webbplatsens funktioner och e-tjänster.
Du har god förståelse för hur användarnas behov och beteenden kan omsättas till tydliga krav för webbutveckling och har kunskap inom tillgänglighet, användbarhet, webbanalys och tjänstedesign.
Samtidigt har du en central roll i att utbilda och stötta organisationen både i vardagen och i förändring. Du ansvarar för att planera och genomföra utbildningar och webbinarier, tar fram pedagogiskt material som e-learning, guider och instruktioner och ger löpande support och rådgivning till webbredaktörer och interna intressenter tillsammans med teamet.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
• Omvandla verksamhetens behov till strukturerade krav samt delta i utveckling, testning, kvalitetssäkring och förvaltning av webbplatsens funktioner och e-tjänster.
• Utforma, publicera och vidareutveckla innehåll och funktioner på webbplatsen med fokus på användbarhet, tillgänglighet och målgruppsanpassning.
• Planera och genomföra utbildningar och webbinarier samt ta fram pedagogiskt användarstöd, exempelvis e-learning, guider och instruktioner.
• Analysera användarbeteenden och webbstatistik för att identifiera förbättringsområden och föreslå åtgärder.
• Bidra aktivt till ett agilt arbetssätt och teamets gemensamma utveckling.
Vi söker dig som har
• Högskoleutbildning inom kommunikation samt minst tre års erfarenhet av att delta i eller leda webbprojekt.
• Erfarenhet av att arbeta i Optimizely eller andra etablerade CMS-verktyg samt mycket god teknisk förståelse för webbutveckling.
• Mycket god kunskap om informationsstruktur, användbarhet och tillgänglighet enligt WCAG samt kunskap inom UX-design, tjänstedesign och arbete med användartester.
• Erfarenhet av att arbeta i agila team samt god förståelse för agila arbetssätt och metoder.
• Vana att kravställa tekniska lösningar och följa upp leveranser i samarbete med utvecklingsteam.
• Erfarenhet av metadata, taxonomier, SEO och webbanalys, exempelvis med Matomo eller Google Analytics.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan komplex organisation.
• Erfarenhet av AI-drivna funktioner, exempelvis smarta sökfunktioner eller chatbotar.
• Erfarenhet av att producera e-learning och digitala utbildningar, exempelvis i Storyline.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är analytisk, strukturerad och nyfiken med god problemlösningsförmåga. Du har lätt för att ta till dig ny kunskap, håller dig uppdaterad om utvecklingen i omvärlden och har ett genuint intresse för ny teknik och utvecklingstrender. Du är kommunikativ och pedagogisk, trygg i att tala inför grupper och förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt. Du trivs i samarbete med andra, bygger gärna nätverk och relationer samt är serviceinriktad med fokus på verksamhetens behov.Övrig information
Placeringsort är Jönköping. Du har möjlighet att till viss del arbeta på distans, vilket bestäms i dialog med din chef. Provanställning kan komma att tillämpas. Ansök gärna redan idag, urval sker löpande.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Sveriges Domstolar, Kommunikationsavdelningen
Enhetschef
