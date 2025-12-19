Kommunikatör med inriktning visuell kommunikation
2025-12-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.
Har du ett skarpt öga för design, en stark känsla för bild och film och förmågan att göra komplexa frågor både begripliga och engagerande visuellt? Har du dessutom erfarenhet av att producera sändningar? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla den visuella kommunikationen i en myndighet med ett av Sveriges viktigaste samhällsuppdrag.
Statens institutionsstyrelse, SiS, befinner sig i ett intensivt och spännande utvecklingsskede. Intresset för vår verksamhet är stort och flera pågående statliga utredningar skapar nya förutsättningar att stärka och modernisera myndighetens uppdrag. Vi söker nu dig som vill bidra till att stärka vår samlade kommunikation genom ett effektivt, kvalitetssäkrat och målgruppsanpassat visuellt arbete i våra kanaler. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team, nära ledning och verksamhet, där du får möjlighet att både utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör med inriktning visuell kommunikation kommer du att arbeta med olika uppdrag där du ansvarar för hela processkedjan, från start till mål. I rollen skapar du innehåll genom film, foto och grafik som stärker SiS visuella uttryck i alla kanaler och tydliggör myndighetens uppdrag, resultat och utvecklingsarbete.
I rollen ingår att:
• Utveckla och förvalta SiS visuella identitet, principer och mallar, och säkerställa att myndighetens visuella uttryck är enhetligt, tillgängligt och professionellt.
• Planera och producera sändningar samt ta fram vinjetter, inslag och bidra med teknisk kompetens.
• Vara rådgivande till andra och utbilda vid behov.
• Visualisera komplex information och kunskap exempelvis om vård, behandling, utvecklingsarbete, forskning och resultat, så att budskap och sammanhang blir tydliga och användbara för olika målgrupper.
• Samarbeta med dina kollegor, inom och utanför kommunikationsavdelningen för att identifiera visuella behov och utveckla koncept, format och produktioner som stärker helheten i SiS kommunikation.
Tjänsten är placerad på sektionen för redaktionellt innehåll och externa relationer, en av två sektioner på kommunikationsavdelningen, och du kommer att rapportera till sektionschefen. Du arbetar tillsammans med kommunikatörer, kommunikationsstrateger och pressekreterare på kommunikationsavdelningen som med medarbetare på andra avdelningar inom myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom medieproduktion, grafisk form, visuell kommunikation, film/foto eller annan relevant utbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av grafisk formgivning, rörligt innehåll, bildproduktion och visuellt konceptarbete.
• Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig svenska samt kunskap inom klarspråk, tonalitet och myndighetskrav.
• God kunskap i relevanta verktyg, exempelvis Adobe Creative Cloud (InDesign, Premiere Pro, After Effects m.fl.)
• Hög publicistisk medvetenhet och etiskt omdöme.
• Goda kunskaper gällande principer för digital media, filhantering och produktionsvillkor
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med foto- och filmproduktion från en redaktionell miljö
• Erfarenhet av visuell kommunikation inom offentlig sektor eller samhällsnära verksamhet.
• Erfarenhet av journalistiskt arbete, med god förståelse för publicistiska principer, research, källkritik och ansvarstagande i innehållsproduktion.
• Erfarenhet av kampanjutveckling.
För att lyckas i rollen har du ett starkt visuellt öga och är både kreativ och strukturerad. Du driver processer från idé till färdig produktion, omsätter nya idéer i praktiken och levererar resultat med hög kvalitet. Du är målmedveten, gör snabba och relevanta avvägningar kring innehåll och form, samarbetar väl med andra och kan pedagogiskt motivera dina visuella val. Du är flexibel, stresstålig och van att arbeta mot deadline.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är vårt huvudkontor i Solna Business Park. Kommunikatörsberedskap utanför kontorstid kan komma att ingå i tjänsten.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten, kontakta sektionschefen Sara Kvarnström Nilsson på telefon: 010-453 45 92.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön, individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
