Kommunikatör med inriktning kultur
2026-04-24
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Kultur- och fritidsförvaltningen har en central roll i att skapa en levande, inkluderande och inspirerande kommun för alla invånare. Hos oss arbetar vi med allt från kulturskola, bibliotek och museer till evenemang, konsthall och stöd till föreningslivet. Vi ansvarar även för kulturhistoriska miljöer samt för kommunens bad, idrotts- och friluftsverksamhet.
Tillsammans skapar vi meningsfulla upplevelser, mötesplatser och möjligheter för människor i alla åldrar - varje dag. Vill du vara med och göra skillnad i ett arbete som bidrar till livskvalitet, kreativitet och gemenskap? Då kan Kultur- och fritidsförvaltningen vara din nästa arbetsplats.
Kulturenheten arbetar med:
* Produktion och samordning av öppen programverksamhet samt scenteknik
* Kommunikation inför konserter, dans- och teaterföreställningar, mässor, festivaler, samtal och utställningar
* Sandvikens konsthall, offentlig konst och konstpedagogik
* Produktion och samordning av Kulturlöftet (alla elever, 4-16 år, i kommunen erbjuds varje läsår professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande på skol- och förskoletid)
* Produktion och samordning av Välmåga 2026-2028 - en strategisk samordning av kultur- och fritidsutbud för seniorer och personer med funktionsnedsättning
* Lokaluthyrning på Kulturcentrum och ett tiotal ytterligare fastigheter som fungerar som arenor för den ideella idéburna sektorn i kommunen
* Stöd till folkbildning och föreningsliv, museer och kulturhistoriska miljöer, stipendier och priser
Kulturenheten arbetar nära andra offentliga aktörer, det fria kulturlivet och den ideella idéburna sektorn både i och utanför Sandviken. Enheten har ett samordnande uppdrag inom kulturhuset Kulturcentrum där lokaler, utbud och kommunikation samordnas med Folkbiblioteket, Litteraturhuset Trampolin, Kulturskolan och Folkets Hus.
Kulturenhetens arbetsgrupp består av enhetschef, två kulturproducenter, fem kultursamordnare, en kommunikatör, en scentekniker och en projektassistent. Enheten kompletteras regelbundet av konst- och kulturvärdar, scen-och utställningstekniker och andra uppdragstagare.
Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen Pulsen
Arbetsuppgifter
Kommunikatören med inriktning kultur kommer arbeta som en integrerad del i Kulturenhetens olika programverksamheter med att planera och producera kommunikation kopplat till den öppna programverksamheten och konstverksamheten på Kulturcentrum, Kulturlöftet och Välmåga.
Kommunikatören med inriktning kultur kommer att samordna kommunikationen gällande Kulturcentrum med sina kollegor på Kulturenheten, Folkets Hus, Folkbiblioteket, Litteraturhuset Trampolin och Kulturskolan samt i dialog med föreningar, studieförbund och andra kulturarrangörer. Primärt görs detta i form av en programbok som produceras två gånger per år och lyfter de över 200 publika program som äger rum på Kulturcentrum varje år. Programbokens produktion leds av kommunikatören.
I arbetet med kommunikationsplanering ingår att ta fram kommunikationsplaner för större projekt som festivaler och återkommande koncept där det kan vara många aktörer inblandade.
I arbetet med att producera kommunikation ingår att göra nyhetsbrev, pressmeddelanden, information på extern hemsida, visitSandviken, intranätet, digitala inKVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
* akademisk utbildning som kommunikatör
* minst fem års arbetslivserfarenhet inom kommunikation där planering och genomförande av såväl textproduktion och sociala media som grafisk form och bildbearbetning har ingått
* erfarenhet av att arbeta i olika digitala system som Officeprogrammen och publiceringsverktyget Sitevision eller något annat likvärdigt webbpubliceringsverktyg
* erfarenhet av att jobba med digitala verktyg, sociala media och skapa film och bilder
* kunskap i Canva samt Adobe CS, särskilt Photoshop och InDesign
* erfarenhet av annonsering i Meta
* en tydlig etisk kompass i relation till AI med tanke på upphovsrätt
* kompetens att använda AI för exempelvis text- och bildbearbetning
Önskvärt är även:
* arbetslivserfarenhet inom kulturområdet
* arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor
* erfarenhet av upphandling enligt LOU och erfarenhet av att beställa kommunikationstjänster
* erfarenheter av att ta fram och redigera rörlig bild
Som person är du:
* strukturerad och flexibel
* snabblärd och effektiv
* prestigelös med hög arbetsmoral
* social och samarbetsvillig
* driftig och självgående
* lösningsfokuserad och kreativ
Arbetsprover:
Du behöver kunna uppvisa arbetsprover inom grafisk form, sociala medier, bild i kombination med text exempelvis nyhetsbrev eller hemsida, affisch samt pressmeddelande. Arbetsproverna får inte vara framtagna med hjälp av AI.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
DIK Sandviken / Skolbibliotekssamordnare
Emma Lindgren emma.lindgren@sandviken.se 070-0890352
