Kommunikatör med inriktning intern kommunikation
Bodens kommun, Demokrati, kommunikation & säkerhetsenheten / Marknadsföringsjobb / Boden Visa alla marknadsföringsjobb i Boden
2025-08-25
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Välkommen till Bodens kommun! Avdelningen Demokrati, kommunikation och säkerhet rekryterar en internkommunikatör!
Vi söker nu en kommunikatör med fokus på den interna kommunikationen i den kommunala organisationen. Tjänsten ligger inom kommunledningsförvaltningen (KLF), med placering vid avdelningen för Demokrati, kommunikation och säkerhet (DKS). Vi arbetar på kommunledningens uppdrag med strategiska kommunikations-, marknadsförings- och informationsfrågor.
Kommunikationsenheten (KOMM) ansvarar för kommunens övergripande strategiska och operativa kommunikationsarbete. Vi arbetar för att ständigt utveckla och förbättra kommunikationen både internt
och externt. Vi hanterar två varumärken parallellt, organisationen Bodens kommun och platsvarumärket Boden, som tillsammans ska stärka och bygga en positiv bild av Boden.
Som internkommunikatör blir du en central del i vårt operativa interna kommunikationsarbete för våra fyra förvaltningar och drygt 2 700 medarbetare. Med strategin på plats ligger ditt fokus på att skapa och samordna kommunikationen i vardagen, från idé till färdigt innehåll. Du arbetar nära kollegor och medarbetare i hela organisationen och använder dialogen som verktyg för att skapa engagemang och delaktighet.
En av dina huvudkanaler är intranätet, där du har ett redaktörskap och ansvar för att utveckla innehåll och struktur så att det verkligen stödjer verksamheten. Du bidrar också till att stärka arbetsgivarvarumärket internt och därigenom även externt, i nära samarbete med personalavdelningen. Arbetet är varierat och innebär att du producerar texter, presentationer och enklare grafik och du är till stor del självgående, samtidigt som du har hela KOMM:s kompetens och stöd i ryggen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Du har en högskoleexamen inom medie- och kommunikation eller annan likvärdig utbildning och/eller flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Du har några års erfarenhet av kommunikationsarbete i allmänhet. Företrädesvis med fokus på intern kommunikation i eller för större organisationer.
* B-Körkort ska också innehas.
* Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och grundläggande språkkunskaper i engelska.
Det är meriterande om du:
* En grundläggande förmåga att uttrycka sig skriftligt är önskvärt då textproduktion är en del i det dagliga arbetet.
* Du har jobbat med och i olika digitala kanaler och plattformar, exempelvis intranät och webbplatser.
* Det är meriterande om du har kunskap om Adobe-paketet.
Vi söker dig som är en lagspelare med hög grad av självständighet. Du är nyfiken, lösningsorienterad och kan kommunicera tydligt och engagerande i olika kanaler. Du är en god organisatör som kan prioritera och behålla lugnet även i pressade situationer.
Stämmer detta in på dig? Du är varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
Enligt avtal.
