Kommunikatör med inriktning beredskap
2026-05-06
Vill du vara med och bygga det civila försvaret? Vill du bidra till Länsstyrelsens externa och interna kommunikation? På Länsstyrelsens kommunikationsenhet arbetar vi med ledningsstöd, kommunikationsplanering, myndighetens digitala kanaler, risk- och kriskommunikation, grafisk profil och mycket mer.
Länsstyrelsen Västmanland välkomnar dig till en arbetsplats med god stämning och fokus på samverkan. Som kommunikatör erbjuds du ett kvalificerat arbete med mycket eget ansvar och inflytande. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet som kommunikatör på Länsstyrelsen är både strategiskt och praktiskt. Du planerar kommunikation och stödjer handläggare och chefer i kommunikationsfrågor. Du skriver och redigerar texter och arbetar med bildhantering, layout, webbpublicering och sociala medier. En stor del av arbetsuppgifterna handlar också om att driva samverkan med andra aktörer i länet.
Tjänsten består av två olika delar. Den ena delen handlar om nära samarbete med vår enhet för samhällsskydd och beredskap. Du håller i Västmanlands kriskommunikationsnätverk, leder arbetsgrupper och arrangerar tematräffar, övningar och utbildningar för kommunikatörer i länet. Du ger kommunikationsstöd åt enheten när det gäller Länsstyrelsens egen krisorganisation, interna och externa utbildningar och inom området civilt försvar.
I den andra delen är du en resurs för hela Länsstyrelsen när det gäller intern och extern kommunikation. Det innebär bland annat internkommunikation i samarbete med ledning, personalfunktion, ekonomi och övriga stödfunktioner.
Om arbetsplatsen
Du är anställd på kommunikationsenheten som har åtta medarbetare. Du kommer även ingå i Länsstyrelsens beredskapsorganisation. Länsstyrelsens lokaler finns centralt placerade i Västerås, nära tågstationen.Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller annan relevant utbildning med huvudinriktning mot kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och att ta fram och implementera kommunikationsplaner
Erfarenhet av kriskommunikation
Erfarenhet av webbpubliceringsverktyg
Mycket god förmåga av att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av sociala medier.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i krishanteringsstab
Erfarenhet av formgivning och att vara en kvalificerad beställare av trycksaker gentemot reklambyråer
Kunskap i flera språk
Kunskap i digital tillgänglighetsanpassningDina personliga egenskaper
Vi söker en drivande, självständig och flexibel person. Du har goda pedagogiska egenskaper och lätt för att föra fram ditt budskap även i komplexa sammanhang. Du ska ha ett strukturerat och målinriktat arbetssätt och ha lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla kontakter. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Om Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Stabsenheten för kommunikation
Erik Bergman 010-2249219
9893712