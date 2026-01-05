Kommunikatör med fokus på regional utveckling
2026-01-05
Vill du vara med och driva utveckling samt bidra till tydlig och öppen kommunikation med medarbetare och invånare? Vi söker nu en erfaren kommunikatör till kommunikationsavdelningen.
Vi står inför en framtid med stora möjligheter och viktiga samhällsutmaningar där du kommer att kunna göra skillnad.
Din arbetsplats
Region Värmlands kommunikationsavdelning är ett strategiskt, taktiskt och operativt stöd i kommunikationsfrågor. Vi arbetar med chefer och medarbetare för att nå verksamhetens mål, där kommunikation ofta är ett avgörande verktyg för att skapa förståelse, engagemang och riktning.
Du blir en del av ett team med specialistkompetenser inom bland annat webb, press och form. Tillsammans planerar, producerar och utvecklar vi kommunikation internt och externt.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
I rollen fokuserar du på kommunikationsfrågor främst inom regional utveckling där vi arbetar strategiskt med områden som är betydelsefulla för Värmlands utveckling och framtid.
Du blir en viktig del i att göra komplex information tillgänglig, relevant och engagerande. Du behöver kunna växla mellan planering, coachning och produktion. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat i en dynamisk miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser.
- Utbilda, coacha och rusta andra att utveckla sin kommunikation.
- Stötta chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor.
- Arbeta operativt med kommunikation i både interna och externa sammanhang.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan relevant utbildning/erfarenhet.
- Erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete.
- Vana att samarbeta nära ledning och medarbetare.
- En mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikation i offentlig sektor.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
- trygg i din yrkesroll och van vid att leverera i komplexa organisationer.
- lyhörd, samarbetsinriktad och bra på att skapa förtroende.
- initiativrik, flexibel och lösningsorienterad.
- kommunikativ, nyfiken och intresserad av att utveckla kommunikationsarbetet.
- bra på att prioritera, planera och strukturera.
Du trivs i en teambaserad miljö med nära samarbete, men är också bekväm med att ta eget ansvar och arbeta självständigt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kommunikationsavdelningen, Kommunikationsenhet 3 Kontakt
Annika Magnusson, enhetschef annika.magnusson@regionvarmland.se Jobbnummer
9668605