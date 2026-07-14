Kommunikatör med fokus på kundkommunikation
Halmstads Fastighetsaktiebolag / Marknadsföringsjobb / Halmstad Visa alla marknadsföringsjobb i Halmstad
2026-07-14
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Fastighetsaktiebolag i Halmstad
På HFAB arbetar vi varje dag för att göra det enklare att vara hyresgäst och för att bidra till ett tryggt och attraktivt Halmstad. Nu söker vi en kommunikatör som vill vara med och utveckla vår kundkommunikation och stötta verksamheten genom tydlig, relevant och tillgänglig kommunikation.
Hos oss får du arbeta i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag och en kultur som präglas av utveckling.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för HFAB:s interna och externa kommunikation, varumärke, ledningskommunikation och pressarbete. Vi arbetar nära verksamheten och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till chefer och medarbetare. Tillsammans utvecklar vi kommunikationen så att den skapar nytta för våra kunder och bidrar till HFAB:s mål.
Om jobbet
Som kommunikatör hos oss arbetar du nära verksamheten och är kommunikationsavdelningens viktigaste kontakt för våra affärsområden. Genom att förstå verksamhetens mål och utmaningar hjälper du till att omsätta dem till kommunikation som skapar värde för både verksamheten och våra kunder.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser och säkerställer att kommunikationen är tydlig, relevant och anpassad efter målgrupp, kanal och situation.
I rollen kommer du bland annat att:
producera och publicera målgruppsanpassat innehåll för webb, sociala medier, nyhetsbrev, intranät och andra kanaler
ta fram grafiskt material och layout för olika typer av kommunikation
driva kommunikationsarbetet i projekt, förändringsarbeten och verksamhetsutveckling
utveckla kundkommunikationen utifrån målgruppsinsikter, analys och omvärldsbevakning
arbeta med pressmeddelanden, mediefrågor och vid behov kriskommunikation
bidra till utvecklingen av våra kommunikationskanaler och vårt innehåll.
Om dig
Vi söker dig som är en initiativrik och självgående kommunikatör med erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete. Du är en skicklig skribent och har lätt för att anpassa budskap efter målgrupp och kanal och arbetar proaktivt.
För att lyckas i din roll hos oss är det viktigt att du kan strukturera, planera och prioritera bland dina uppdrag. Du tycker om att bygga relationer och har förmågan att driva arbetet framåt även när förutsättningarna förändras och kan anpassa din arbetsdag där verksamhetens behov styr.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
relevant högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
minst tre års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
erfarenhet av att självständigt planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
mycket god förmåga att skriva målgruppsanpassade texter
goda kunskaper inom grafisk produktion och Adobe Creative Cloud
erfarenhet av att arbeta i CMS, exempelvis Optimizely eller Sitevision
B-körkort
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av press- och mediearbete, kanal- och contentstrategi, storytelling, klarspråk eller arbete med kundkommunikation genom hela kundresan. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Därför tror vi att du kommer att trivas hos oss
På HFAB blir du en del av en kommunikationsavdelning där vi hjälper varandra, delar med oss av kunskap och utvecklar vårt arbete tillsammans. Vi tror på ett nära samarbete med verksamheten och på kommunikation som skapar förståelse, stärker relationer och bidrar till att nå våra gemensamma mål.
Hos oss får du ett omväxlande uppdrag med stort eget ansvar och möjlighet att påverka hur vi utvecklar vår kommunikation – både idag och på längre sikt.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar provanställning. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kommunikationschef Sandra Troedson, sandra.troedson@hfab.se
från den 12 augusti. Vänligen observera att urval och intervjuer påbörjas i mitten av augusti. Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att få skicka in arbetsprover som visar din bredd som kommunikatör. Det kan till exempel vara texter, kampanjer, innehåll för webb eller sociala medier, nyhetsbrev eller grafisk formgivning. Vi använder oss av tester och bakgrundskontroll.
Halmstads Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det betyder att vi ska vara till nytta för hela Halmstad, både dagens invånare och kommande generationer. Vi ägs av Halmstads kommun och har cirka 150 medarbetare som tillsammans ansvarar för drygt 10 500 lägenheter och lokaler. Vår storlek gör oss till en viktig samhällsaktör med ett ansvarsfullt uppdrag. Det kräver att vi tänker nytt och hållbart oavsett vilken arbetsuppgift vi har. Vill du vara med? Skicka in din ansökan redan i dag.
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Fastighetsaktiebolag
(org.nr 556041-1786)
F (visa karta
)
301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad fastigheter Kontakt
Chef Kommunikation
Sandra Troedson sandra.troedson@hfab.se Jobbnummer
10002685