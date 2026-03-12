Kommunikatör med fokus på internkommunikation (visstid)
Är du en driven kommunikatör med spetskompetens inom värdeskapande internkommunikation? Vill du vara med och utveckla Socialstyrelsens kommunikationsarbete? Vi söker nu en erfaren kommunikatör med fokus på intern kommunikation, förändringskommunikation och myndighetens interna arenor.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Vi söker dig som vill bidra i utvecklingen av myndighetens interna kommunikation, strategiskt och operativt. Du kommer att planera, genomföra och följa upp intern kommunikation. Det är ett brett uppdrag som omfattar såväl löpande kommunikationsinsatser som delaktighet i genomförandet av interna arenor för dialog och arbete med förändringsledning. Du blir en del av vårt team för internkommunikation och kommer att samarbeta med olika kompetenser inom såväl Kommunikationsavdelningen som övriga myndigheten. Dessutom bidrar du i arbetet att utveckla en kommunikativ organisation där samtliga medarbetare får verktyg och förutsättningar att stärka sin kommunikativa förmåga.
Du blir en del av Enheten för kommunikationsutveckling. Enheten är en av fyra på Kommunikationsavdelningen.
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med internkommunikation. Du har lätt att sätta dig in i olika sammanhang och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du delar också gärna med dig av dina erfarenheter likväl som att du är nyfiken på att lära av andra.
Du kommer att vara med att forma och utveckla arbetet tillsammans med kollegor på avdelningen. Därför är det viktigt att du trivs i den typen av processer.
För att lyckas i rollen bör du vara lyhörd, kreativ och strukturerad. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• minst tre års akademisk utbildning med inriktning kommunikation eller annan flerårig kommunikationsutbildning som vi bedömer som likvärdig
• minst två års aktuell erfarenhet av att arbeta med intern strategisk och operativ kommunikation
• erfarenhet av förändringsledning
• vana att formulera budskap och är en duktig skribent
• goda kunskaper i att uttrycka dig på svenska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet att planera och leda workshops och möten
• erfarenhet att stödja chefer/medarbetare i kommunikationsfrågor
Bra att veta
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 1 år. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir kommunikatör och din placering är på kommunikationsavdelningen och enheten för kommunikationsutveckling.
För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Vi använder oss inte av personligt brev i vårt urvalsarbete, du behöver därför inte bifoga detta.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Britta Zaar Nyman på britta.zaar-nyman@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Marie Hansson på marie.hansson@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO är Isabelle Ålander på isabelle.alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund på anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2026. Ersättning
