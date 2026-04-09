Kommunikatör med fokus på digital patientinformation
2026-04-09
Kommunikationsavdelningen, Regionledningskontoret
Vill du vara med och utveckla patientinformation och digital kommunikation inom hälso- och sjukvården? I Region Jönköpings län driver vi ett omfattande arbete för att digitalisera, samordna och förbättra patientinformationen - med fokus på både innehåll, arbetssätt och kvalitet.
Vi söker nu:
• en kommunikatör för en projektanställning på 1 år med möjlighet till förlängning.
• en kommunikatör för en tillsvidareanställning.
Rollen som kommunikatör med fokus på digital patientinformation
I Region Jönköpings län vill vi förenkla för invånare och patienter att hitta rätt information och vara i kontakt med vården. Vi driver på digitala lösningar och omställning till nya smarta arbetssätt som i sin tur kan frigöra mer tid till patientmöten. Nu pågår ett fokuserat förändringsarbete med målet att digitalisera, samordna och förtydliga processerna för patientinformation för att bidra till mer enhetliga arbetssätt och bättre kommunikationsflöden för patienter och närstående.
I den här rollen kommer du bland annat:
• planera och driva strategiskt kommunikationsarbete
• analysera hur patientinformation används och tillgängliggörs
• omsätta behov till konkreta lösningar
• utveckla enhetliga arbetssätt och riktlinjer
• producera stödmaterial och texter
• stödja vårdverksamheter i hur patientinformation tas fram, struktureras och publiceras
• arbeta som webbredaktör på 1177.se
1177.se är basen för kommunikation och information om hälsa- och sjukvård och kontakter med vården. Varje dag görs hundratusentals besök på 1177.se och Region Jönköping läns sidor med regional information har i genomsnitt närmare 10 000 besök per dag. Det innebär nästan tio besök per invånare i Jönköpings län på ett år.
Tillträde till tjänsterna sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Du är en del av Kommunikationsavdelningen där vi är ca 20 kollegor med olika specialiteter och inriktningar som jobbar både strategiskt och operativt med kommunikation inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och Region Jönköpings län som arbetsplats. Vi som arbetar här har ett stort samhällsintresse och vi är stolta över att jobba för ett bra liv i en attraktiv region, för alla som bor och verkar i Jönköpings län. Vi har vår bas i Regionens hus i Jönköping.
I din rol kommer du även samverka i flera delar av organisationen och arbeta nära kollegor inom kommunikation, e-hälsa, IT, verksamhetsutveckling och inom hälso- och sjukvårdens primärvård och specialistsjukvård.
Vi söker dig som kombinerar kommunikativ skicklighet med förmåga att skapa struktur och vilja att driva förändring. Du har relevant högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med digitalisering och webb i både strategi och produktion. Vi tror att du tidigare har arbetat i uppdrag med driv och skarpa deadlines och du har erfarenhet av att arbeta i större och mindre projekt i samarbete med flera olika kompetenser. Att jobba tillsammans med kunder och samarbetspartners och sätta dig in i deras behov och förutsättningar är en självklarhet för dig.
Du gillar att jobba självständigt men är också lyhörd och har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Du gillar ordning och reda, har lätt för att se strukturer och skapa nya. Du tar initiativ, är flexibel och stabil. Som person är du lösningsinriktad och prestigelös. Du är nyfiken på att lära dig mer och du delar med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper för att utvecklas tillsammans med kollegor. Precis som vi trivs du i team där vi stärker och kompletterar varandra.
Körkort är ett krav eftersom vår verksamhet finns i hela Jönköpings län. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med kommunikation som gör verklig skillnad. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du kommer arbeta med verksamhetsutveckling genom digitalisering och kommunikation. Du får ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet, möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt i stor skala och detta gör du tillsammans med engagerade kollegor.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (rjl.se) (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer, kontakta tf. avdelningschef Therese Vassnes.
E-post therese.vassnes@rjl.se
eller telefon 0722383247.
Vi har gärna kontakt med dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till samtal från försäljare av annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Välkommen med din ansökan senast 26 april. Vi planerar att genomföra intervjuer med start v. 19.
När du ansöker om den här tjänsten vill vi att du bifogar ditt CV eller registrerar motsvarande uppgifter i vårt formulär. Du kommer också få besvara frågor om varför du söker tjänsten, din tidigare erfarenhet med mera, och ska därför inte bifoga ett personligt brev.
