Kommunikatör med erfarenhet av projektledning
2026-02-13
ABF är Sveriges ledande studieförbund och en kraft för förändring. Vi arbetar för att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, där fler får möjlighet att växa genom bildning, kultur och gemenskap. Våra rötter finns i arbetarrörelsen och vi tror på folkbildningens kraft, att stärka demokratin och ge fler en röst.
Hos oss står nyfikenhet och utveckling i centrum - både för dem vi når genom vår verksamhet och för dig som blir en del av ABF.
Är du en erfaren, engagerad och kreativ kommunikatör med passion för folkbildning och samhällspåverkan?
ABF, Sveriges största studieförbund, söker nu en kommunikatör till vår nya distriktsorganisation i Mellersta Norrland som omfattar Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Vårt arbete syftar till ökad jämlikhet, demokrati och delaktighet. Vi tror på lärande, bildning och på kraften i gemenskap.
Som kommunikatör hos oss blir du en nyckelperson i arbetet att bygga upp ett nytt team där du tillsammans med kollegor ansvarar för att planera och genomföra kommunikationsinsatser och aktiviteter för att synliggöra ABF:s verksamhet och värderingar i vår del av landet.
Ditt uppdrag omfattar intern och extern kommunikation, från pressmeddelanden och annat proaktivt pressarbete till marknadsföringsinsatser och nyhetsbrev. Du ansvarar även för omvärldsbevakning inom ditt område och bidrar med underlag till strategiska initiativ, samt agerar projektledare i olika sammanhang. Inom tjänsten kommer du även producera olika typer av innehåll anpassat för olika målgrupper och kanaler såväl text som bild och rörligt samt texter för webb och sociala medier. Du kommer också mäta och följa upp insatser i syfte att optimera vår kommunikation.
Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom hela ABF samt med våra samverkanspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och analytisk med förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska. Inte minst är du en utvecklingsorienterad lagspelare med en pedagogisk ådra.
Du har minst fem års erfarenhet av kommunikationsarbete och är förtrogen med civilsamhällets uppdrag och folkbildningens värden. Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, grafisk produktion, webbpublicering och sociala medier, samt kunskaper i verktyg som Adobe-paketet, Canva och Wordpress.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och lyhörd samt har vana av att arbeta nära beställare och intressenter på olika nivåer. Du har en positiv ansats och har lätt för att bygga såväl relationer som förtroende och förvalta det väl. Vi tror också du har för vana av att jobba systematiskt med uppföljning och äger förmågan att göra det svåra enkelt alltid med målgruppen i första rummet. Vi tror också att du har god självinsikt och är van att driva arbetet framåt.
För oss är det självklart att du delar ABF:s och arbetarrörelsens värderingar och kan arbeta målinriktat i en dynamisk arbetsmiljö.
Detta är ingen färdig roll i en färdig organisation detta är en chans för dig som vill bygga en bred folkbildning och bidra till en stark infrastruktur för demokrati, kultur och föreningsliv i vår del av landet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
