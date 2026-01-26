Kommunikatör inriktning sund konkurrens
Göteborgs kommun / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-01-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med kommunikation som gör verklig skillnad för Göteborgs stads verksamheter, företag och invånare? Nu utökar vi vårt kommunikationsteam på inköps- och upphandlingsförvaltningen och söker en kommunikatör som vill arbeta både strategiskt och operativt.
I rollen blir du en viktig del av förvaltningens utvecklingsarbete, med särskilt fokus på kommunikation kopplat till kontroll och uppföljning av stadens avtal och leverantörer.
Om jobbet
I rollen som kommunikatör ger du strategiskt och operativt stöd till verksamheten i kommunikationsfrågor. Du blir den tredje kommunikatören i förvaltningens kommunikationsteam samtidigt som du specifikt kommer stötta vår verksamhet som arbetar med att säkerställa sund konkurrens i stadens upphandlingar.
Dina arbetsuppgifter består exempelvis av att:
- Stödja långsiktig kommunikationsplanering samt bidra till tydliga och effektiva budskap.
- Säkerställa att kommunikationen följer stadens riktlinjer och är i linje med verksamhetens uppdrag.
- Stödja utvecklingen av innehåll i olika interna och externa kanaler, exempelvis webb, nyhetsbrev, digitala samarbetsytor och olika möten.
- Ge råd kring kanalval och målgruppsanpassning för olika verksamheter och roller inom staden som utgör förvaltningens kunder.
- Stötta kommunikationen gentemot externa målgrupper såsom leverantörer och företagare, politiker, allmänhet och i mediekontakter.
- Ge kommunikativt stöd vid lansering av utbildningar och utvecklingsinsatser.
I takt med att tjänsten utvecklas och implementeras i verksamheten, samtidigt som du växer in i din roll, kan fler arbetsuppgifter tillkomma.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad akademisk examen på minst kandidatnivå inom kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst tre års erfarenhet av självständigt arbete som kommunikatör och är van att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. Har du även arbetat med projektkommunikation, kommunikation kopplat till inköp och upphandling, eller har arbetat med företagare/näringslivet som målgrupp så ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som är stabil och trygg i din yrkesroll och som arbetar strukturerat även i komplexa sammanhang. Du är utvecklingsorienterad och bidrar aktivt till att förbättra arbetssätt och kommunikationsinsatser utifrån verksamhetens behov. Du är lyhörd och har god förmåga att ta in olika perspektiv, vilket gör att du kan anpassa kommunikationsinsatserna efter situation och önskad effekt.
Vidare är du samarbetsinriktad och trivs med att arbeta nära såväl kollegor och inom organisationen som kollegor och funktioner utanför. Du har en god helhetssyn och förstår hur kommunikationsarbetet kan utformas för att bidra till verksamhetens övergripande mål. Samtidigt har du en analytisk förmåga som gör att du kan sätta dig in i komplex information, dra relevanta slutsatser och omsätta dessa i tydlig och ändamålsenlig kommunikation.Publiceringsdatum2026-01-26Övrig information
Hos oss får du tillsammans med kunniga och härliga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar och gör skillnad för många. Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler mitt inne i stan och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Inköps- och upphandlingsförvaltningen leder Göteborgs Stads inköpsstrategiska arbete. Vårt uppdrag är att se till att stadens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Det gör vi genom att sätta övergripande strategier, upphandla gemensamma avtal och stötta hela Göteborgs Stad med tjänster inom inköp, såsom inköpsanalys, utbildningar och olika typer av konsulttjänster.
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för runt 31 miljarder varje år. Det gör oss till en av Sveriges största inköpare och med det kommer stort ansvar och stora möjligheter. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 100 drivna kollegor med att tillsammans göra skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.
Vill du veta lite mer om oss och hur det är att arbeta på förvaltningen, https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-inkops-och-upphandlingsf%C3%B6rvaltningen
Följ oss även gärna på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gbginkop/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Inköps- och upphandlingsförvaltningen Kontakt
Susanne Sabel susanne.sabel@ink.goteborg.se 031-3663735 Jobbnummer
9705439