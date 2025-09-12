Kommunikatör/ inriktning kriskommunikation och säkerhet
2025-09-12
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun är en kommun i sydvästra Dalsland med en stor arbetsmarknad inpå knuten. Kommunen erbjuder en rik mångfald av möjligheter, en vacker natur med glittrande sjöar och orörd vildmark, där du kan utöva ett aktivt friluftsliv.
Kommunen som organisation består av ca 500 medarbetare fördelat på tre sektorer; Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling samt en gemensam stab. Tillsammans arbetar vi för att uppnå vår vision om en trygg kommun med tillväxt och livskraft. Detta arbete utför vi med engagemang - företagsamhet - och ett gott bemötande, som är vår värdegrund!
50 % kommunikatör - 50 % inriktning kriskommunikation och säkerhet
Vill du kombinera kreativt kommunikationsarbete med ett viktigt uppdrag inom kriskommunikation, säkerhet och beredskap? Vi söker dig som vill vara med och skapa ett tryggt och informerat Färgelanda - både i vardagen och när det verkligen gäller.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som Kommunikatör med inriktning kriskommunikation och säkerhet arbetar du på Kommunledningskontoret och rapporterar till Administrativ chef. Tjänsten är både strategisk och operativ - du är med och formar kommunens kommunikationsarbete samtidigt som du är hands-on i produktion, publicering och samverkan.
I en mindre kommun som Färgelanda är din roll särskilt viktig. Du bidrar till att minska oro och desinformation, stärker invånarnas förtroende och skapar samverkan med viktiga samhällsaktörer. Arbetsuppgifter
Kommunikation - strategiskt och operativt
- Skapa och publicera innehåll på kommunens webbplats, intranät och sociala medier.
- Hantera och uppdatera webbsidor.
- Utforma budskap och material för olika målgrupper.
- Stödja verksamheter med kommunikationsinsatser i vardagen.
- Leda och utveckla kommunikationsnätverk inom kommunen.
- Ansvara för kriskommunikation och delta i krisledningsgruppen.
- Vara ett stöd i mediakontakter andra externa aktörer.
- Bidra till utveckling av kommunikationsplaner och styrdokument.
Kriskommunikation - säkerhet och beredskap
- Delta i arbetet med krisberedskap, civilt försvar och brottsförebyggande insatser främst ur ett kommunikationsperspektiv
- Stödja chefer i säkerhetsfrågor och bidra till en säkerhetskultur.
- Utveckla och implementera rutiner, övningar och metoder för beredskap tillsammans med säkerhetsstrateg
- Samverka med länsstyrelsen, räddningstjänst, polis och andra aktörer Kvalifikationer
Formella krav
- Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, säkerhet, samhällsvetenskap eller likvärdigt.
- Erfarenhet av kommunikationsarbete, gärna i offentlig verksamhet.
- Grundläggande kunskap om säkerhetsarbete eller krisberedskap.
- Mycket god svenska i tal och skrift.
- God digital kompetens - du är van vid att arbeta med webbpublicering, sociala medier och enklare grafisk produktion.
Meriterande
- Erfarenhet av kriskommunikation och krisledning
- Erfarenhet av säkerhetssamordning eller beredskapsplanering.
- Kunskap om offentlighet, sekretess och säkerhetsskyddslagstiftning. Dina personliga egenskaper
Du är självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta, skapar goda relationer och är trygg i att fatta beslut. Du trivs med att växla mellan snabba insatser och långsiktigt arbete - och du håller huvudet kallt även när det hettar till. Övrig information
- B-körkort är meriterande (kan bli ett krav beroende på uppdragets utformning).
- Bakgrundskontroll kan komma att genomföras före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans skapar vi ett tryggt, transparent och informerat Färgelanda - där kommunikation är en del av vår beredskap.
