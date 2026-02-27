Kommunikatör för uppdrag inom vård och omsorg.
2026-02-27
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en digital kommunikatör. Vår kund verkar inom vård och omsorg.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: mars
• Längd: 6 månader eventuellt längre
Det finns möjlighet till viss del distansarbete efter överenskommelse med kunden.
Nu behöver vår kund stärka upp sin avdelning med en kommunikatör, med fokus på det digitala och webben.
Du kommer att jobba i ett team med 2-3 kolleger.
I första hand är detta ett konsultuppdrag, men för rätt person och ni trivs med varandra så kan det leda till tillsvidareanställning hos kund.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Främst webb och det digitala, mycket av materialet finns redan. Men kan behöva anpassas, redigeras och publiceras.
Kunden finns på många orter i i Sverige och kommunikationsavdelningen i Stockholm servar organisationen med olika insatser och kampanjer.
Annars är det de vanligt förekommande arbetsuppgifter inom en kommunikationsavdelning.
En del planerat andra mer av adhoc karaktär.
Vem är du?
Du har en relevant utbildning inom kommunikation och är lite tekniskt bevandrad.
Det viktiga är inte hur många år du har som kommunikatör, men du har i alla fall ett par års erfarenhet inom yrket
För kunden är det viktigare med att du har ett driv och en vilja att vara flexibel och tillgänglig.
Men några saker som är meriterande:
• Att du har erfarenhet att arbeta i Umbraco
• Att du är van användare av Canva
• Att du är van användare av Adobe Indesign & Illustrator
• Att du har tidigare erfarenhet av leverantörsdialoger
• Att du har erfarenhet av jobba med tryckt mtr.
Mycket god svenska i tal och skrift, klarspråk och tillgänglighetsanpasning.
Om verksamheten
Tycker du att detta låter som ett uppdrag som skulle passa dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
