Kommunikatör för turism och besöksnäring

2025-08-22
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Tillväxtenheten är den del av kommunförvaltningen som ansvarar för näringslivsfrågor och arbetar strategiskt för att skapa en gynnsam miljö för företagande och tillväxt i kommunen. Enheten verkar utifrån den beslutade näringslivsstrategin och säkerställer att de aktiviteter och mål som fastställts i handlingsplanen genomförs och uppnås. Genom nära samverkan med företag, organisationer och andra offentliga aktörer arbetar enheten för att stärka kommunens näringsliv och skapa långsiktig hållbar tillväxt.
Arbetet inom tillväxtenheten är fokuserat på fyra centrala områden:
* Kommunens service och bemötande
* Tillväxt för befintligt näringsliv bland annat inom landsbygd, handel, turism
och besöksnäring
* Entreprenörskap och nyföretagande
* Nyetableringar
Vill du vara med och utveckla Ulricehamns kommun som en attraktiv destination för både besökare och invånare? Har du ett stort kontaktnät, god lokalkännedom och förmåga att skapa samarbeten över kommun- och regiongränser? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi erbjuder en bred och varierande tjänst där du tillsammans med din chef ansvarar för samordningen på tillväxtenheten, med särskilt fokus på sociala medier och hemsidan. Du får möjlighet att arbeta med utveckling och marknadsföring av vårt besöksnäringsarbete i en kreativ och stimulerande miljö.
Arbetsuppgifter;
* Administrera och uppdatera innehållet på vår hemsida och i sociala medier.
* Ha god kännedom om kommunens besöksmål och svara på frågor från allmänheten.
* Stödja företag som verkar inom besöksnäringen.
* Arbeta med Info-Points samt målgruppsstyrd planering och utformning av digitala marknadsaktiviteter.
* Utföra SEO-aktiviteter, inklusive optimering av innehåll och webbplatsens struktur, samt följa upp och analysera resultat.
* Delta i event, mässor och andra aktiviteter för att främja besöksnäringen.
* Hålla i informationsmöten kring sociala medier och kommunikation.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som är självgående, strukturerad och van vid att ta egna initiativ. Du har ett genuint intresse för service, turism och kommunikation, och du har lätt för att sätta dig in i olika målgruppers behov. Du är kreativ och har en god känsla för både bild och text, vilket gör att du kan bidra med idéer och innehåll som engagerar.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Din flexibilitet, prestigelöshet och höga sociala kompetens gör att du kan hantera olika arbetsuppgifter och situationer på ett smidigt och professionellt sätt.
Formella krav:
* Eftergymnasial utbildning på lägst YH-nivå, gärna inom marknadsföring, kommunikation eller besöksnäring.
* Erfarenhet och kunskap inom besöksnäringen.
* God lokalkännedom.
* Goda kunskaper inom marknadsföring och kommunikation.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Erfarenhet av arbete med EpiServer, SEO, Google Ads, Google Analytics och sociala medier.
* Goda kunskaper i Office-paketet.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av direktarbete mot VISITA.
