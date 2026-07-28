Kommunikatör
Myndigheten för tillgängliga medier / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-07-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bidra till allas rätt att läsa på sina villkor, genom hela livet. Du utgår från läsarens behov och ser till helheten.
MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation. Detta utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vill du vara en del av vårt viktiga, demokratiska uppdrag?
Om befattningen
Som kommunikatör blir du en del av enheten Omvärld och samverkan. Där kommer du att driva, samordna och genomföra kommunikationsinsatser utifrån en välstrukturerad metodik, grundad i ett transparent och förtroendeskapande arbetssätt. Du utvecklar arbetssätt för en ändamålsenlig och målgruppsanpassad kommunikation, bidrar med ett kommunikativt perspektiv på strategiska frågor och bidrar till att säkerställa att myndigheten har enhetliga budskap.
Du genomför kommunikationsinsatser på ett sådant vis att MTM fortsätter att ytterligare etableras som ett kunskapscentrum för tillgängliga medier, utifrån MTM:s strategi i syfte att skapa goda förutsättningar för förändring, både internt och externt. Du genomför kommunikationsinsatser operativt i MTM:s externa och interna kanaler utifrån verksamhetens behov. Genom dialog och samverkan bidrar du till att driva verksamheten framåt.
Om dig
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller journalistik som i kombination med erfarenhet kan bedömas likvärdig
Flera års erfarenhet av arbete inom kommunikation
Projektledarerfarenhet eller erfarenhet av arbete med att samordna och leda kommunikationsinsatser
Några års erfarenhet av strategisk kommunikation
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Mycket god förmåga att presentera på ett lättbegripligt och målgruppsanpassat sätt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med kommunikation av komplexa frågor
Erfarenhet av att arbeta med förändringskommunikation
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i organisationer
Erfarenhet av att arbeta med hela kedjan i kommunikationsarbetet, från målsättning och utförande till uppföljning och utvärdering av kommunikationsinsatsen.
Kunskap om MTM:s målgrupper, produkter, medier och tjänster
För att lyckas i rollen som kommunikatör behöver du ha en mycket god förmåga att skriva målgruppsanpassat, intresseväckande och begripligt. Du har en god förmåga till innehållsproduktion i olika format, i olika tekniska verktyg, och från ax till limpa.
Du arbetar med ett långsiktigt perspektiv i arbetet, sätter dig in i komplexa frågor och har mycket god helhetssyn i det du gör. Du har mycket god förmåga att lyssna, analysera och dra slutsatser. Du är prestigelös och bra på att samarbeta.
Du är flexibel och kan ställa om och anpassa dina planer efter förändrade förutsättningar. Du trivs att arbeta i en organisation i utveckling och förändring där du inom ditt ansvarsområde bidrar med att bygga upp och utveckla myndigheten och du har ett målgruppscentrerat perspektiv i allt du gör.
Om arbetsgivaren
MTM vill kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och tycker att det är viktigt att varje medarbetare har möjlighet att kombinera arbete och fritid. Vi erbjuder till exempel förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också möjlighet att arbeta hemifrån och stor frihet att påverka din egen arbetstid.
På MTM arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Det innebär att du som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar på medborgarnas uppdrag, ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra.
Om anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Den inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Lönesättningen på MTM sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T och vi tillämpar individuell lönesättning. Vårt kontor finns i Malmö och det finns möjlighet till visst distansarbete.
Intervjuer kommer att genomföras på vårt kontor under slutet av vecka 34 och början av vecka 35.Publiceringsdatum2026-07-28Kontakt
Rekryterande chef: Jannica Hedlund, jannica.hedlund@mtm.se
Fackliga representanter: Martin Strandberg, SACO, martin.strandberg@mtm.se
Meri Stakovska, ST, st@mtm.seSå ansöker du
Du är välkommen att registrera din ansökan senast den 16 augusti 2026. Ange diarienummer MTM-P 2026/56 i din ansökan.
Besök gärna www.mtm.se
för mer information om myndighetens verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för tillgängliga medier
(org.nr 202100-3591)
211 19 MALMÖ Jobbnummer
10013881