Kommunikatör
Svenska Kraftnät / Marknadsföringsjobb / Sundbyberg Visa alla marknadsföringsjobb i Sundbyberg
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Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges stamnät för el. Som kommunikatör erbjuds du ett viktigt och meningsfullt jobb, där du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Enheten Kommunikation i nätutbyggnad är en del av Svenska kraftnäts kommunikationsavdelning och ansvarar för kommunikationen kopplad till myndighetens samhällsviktiga infrastrukturprojekt, där vi bygger ut och utvecklar Sveriges stamnät för att möta framtidens utmaningar. Vi är 14 medarbetare med bred kompetens och ett arbetssätt som präglas av nytänkande och vilja att utveckla hur vi arbetar.
I rollen förväntas du ta ett helhetsgrepp om kommunikationen i de stamnätsprojekt du stödjer– från intressentkartläggning och budskapsarbete till produktion av material och kvalitetssäkring av texter. En stor del av arbetet handlar om att snabbt sätta dig in i komplexa sammanhang och kommunicera dem på ett begripligt sätt för olika externa målgrupper. Du kommer behöva vara trygg i din yrkesroll och agera med gott omdöme även i situationer som kräver snabba beslut eller när frågorna är känsliga för berörda målgrupper och intressenter. En del av ditt arbete är också att driva utvecklingsarbete tillsammans med kollegor från olika delar av verksamheten.
I rollen ingår många kontakter med olika expertroller och sakkunniga på myndigheten och med externa aktörer och intressenter.
Vi söker dig som inte bara levererar på din egen uppgift, utan som också bidrar till att utveckla hela enhetens kommunikationsarbete.
Rollen innebär också att du kan företräda verksamheten som kommunikatör i beredskap (KiB). Tjänsten innehåller resor.
Om dig
Du är en lagspelare som gärna delar med dig av din kompetens och som ser styrkan i att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Samtidigt är du trygg i din egen förmåga och har lätt för att hitta konstruktiva lösningar när det behövs – både i det dagliga operativa arbetet och i mer långsiktiga, strategiska frågor. Du har lätt för att bygga relationer med kollegor och ser positivt på att ha många olika kontaktytor i verksamheten.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övriga krav:
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller erfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdig
Minst 5 års erfarenhet som kommunikatör.
Erfarenhet av kommunikationsarbete i verksamhet som medfört större omgivningspåverkan med allmänheten som målgrupp.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande är:
Erfarenhet av kommunikationsarbete på myndighet
Erfarenhet från organisationer som verkar inom energibranschen
Erfarenhet av Adobe CS-paketet och webbpubliceringsverktyget EpiServer.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sunbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid
Resor förekommer i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tjänsten innebär viss beredskap.
Sista ansökningsdag är 2026-09-04.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Therese Timpson, rekryterande chef, mailto:therese.timpson@svk.se
.
Carl Isaksson, ansvarig rekryterare, 010 – 489 2028
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 - 475 8772
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 - 475 8731
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10012055