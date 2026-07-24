Kommunikatör

Strömstads Kommun / Journalistjobb / Strömstad
2026-07-24


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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-07-24

Arbetsuppgifter
• planera, samordna och genomföra kommunikationsinsatser internt och externt,
• skriva och publicera nyheter och pressmeddelanden,
• skapa innehåll för webb och sociala medier (text, foto och rörlig bild),
• ge råd och stöd till chefer och verksamheter i förekommande kommunikationsfrågor.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning

Relevant högskoleutbildning eller dokumenterad kunskap för förekommande arbetsuppgifter inhämtad på annat sätt.

Du är en kommunikativ person som kan fånga andras uppmärksamhet.

Du är bra på att uttrycka dig, lyssna, observera och är mottaglig för andras kommunikation.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-10-31 .

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1570".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Strömstads Kommun (org.nr 212000-1405)
Strömstad (visa karta)
452 80  STRÖMSTAD

Arbetsplats
Strömstads kommun

Kontakt
Kommunikationschef
Maria Kvarnbäck
maria.kvarnback@stromstad.se
+46721453101

Jobbnummer
10010544

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