Kommunikatör
Ronneby kommun, Kommunledningsförvaltningen / Marknadsföringsjobb / Ronneby Visa alla marknadsföringsjobb i Ronneby
2026-07-21
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Kommunikation är en viktig del av Ronneby kommuns utveckling. Vi vill skapa förståelse, engagemang och dialog med invånare, företag, medarbetare och besökare. Nu söker vi en visstidsanställd kommunikatör som vill bidra till att utveckla vår interna och externa kommunikation. Tjänsten är ett vikariat på sex månader, och kan därefter eventuellt leda till en fortsatt anställning.
Hos oss får du arbeta nära verksamheter, chefer och ledning i frågor som påverkar människors vardag. Du blir en viktig del i arbetet med kommunens kommunikation, utveckla vårt plats- och arbetsgivarvarumärke samt bidra till en öppen, tillgänglig och modern kommun.
Ditt uppdrag
Som kommunikatör arbetar du huvudsakligen operativt men rollen innehåller även vissa strategiska inslag. Ena stunden fungerar du som stöd till en chef eller verksamhet, nästa stund producerar du innehåll till webb, sociala medier eller andra kommunikationskanaler.
Du får ett brett uppdrag där du är med och planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser inom hela kommunen.
I rollen kommer du bland annat att:
• Planera, producera och publicera innehåll i webb, intranät och sociala medier.
• Ge kommunikationsstöd till chefer och verksamheter.
• Samordna och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till kommunens verksamheter och utvecklingsarbete.
• Skriva artiklar, pressmeddelanden, och informationsmaterial.
• Vara kommunikationsstöd i arbetet med plats- och arbetsgivarvarumärket.
• Följa upp och utvärdera kommunikationsinsatser för att utveckla arbetssätt och resultat.
• Arbeta med omvärldsbevakning och identifiera relevanta kommunikationsbehov.
• Bidra med kommunikationsstöd vid oplanerade händelser och krissituationer.
Vi ser gärna att du är nyfiken på nya kommunikationsformer, digital utveckling och hur ny teknik kan bidra till att göra kommunikation mer effektiv, tillgänglig och målgruppsanpassad.Kvalifikationer
Din kompetens och erfarenhet
Har en akademisk utbildning inom kommunikation, journalistik, media eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Du har erfarenhet av kommunikationsarbete och känner dig trygg i att både ge råd, planera kommunikationsinsatser och själv producera innehåll för olika målgrupper och kanaler. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Vidare har du en god digital förmåga och erfarenhet av att arbeta i digitala kommunikationskanaler och sociala medier.
Det är en fördel om du har erfarenhet av:
• Kommunikationsarbete inom offentlig verksamhet eller annan komplex organisation.
• Digitala kommunikationskanaler och publiceringsverktyg.
• Press- och mediekontakter.
• Kriskommunikation.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som gärna tar ansvar och driver ditt arbete framåt. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer med människor i olika roller och verksamheter.
Du är nyfiken, lyhörd och har förmågan att göra komplex information begriplig och relevant för olika målgrupper. Samtidigt ser du helheten och förstår hur kommunikation kan bidra till verksamhetens mål.
Du tycker om att samarbeta, men är också trygg i att självständigt och prioritera bland många olika uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning, Vikariat
1 september eller enligt överenskommelse - 30 mars 2027. Tjänsten kan därefter eventuellt leda till en fortsatt anställning.
Därför ska du välja Ronneby kommun
Hos oss får du ett varierande uppdrag med stor bredd och många kontaktytor. Du får möjlighet att arbeta med frågor som engagerar människor och påverkar samhällets utveckling, samtidigt som du blir en del av en organisation där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus.
Bra att veta
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant. För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336865-2026-63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter kontakt@ronneby.se +46457618000 Jobbnummer
10008390