Kommunikatör
Karlstads Energi Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Karlstad Visa alla marknadsföringsjobb i Karlstad
2026-07-20
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Karlstads Energi
Vill du bidra till ett mer hållbart Värmland?
På Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden på riktigt. Vi arbetar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning – och tillsammans driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare blir du en viktig del av något större. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att påverka din vardag och utvecklas i din yrkesroll. Du får bland annat semesterväxling, arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap.
Här får du växa, utmanas och göra verklig skillnad – i Värmlands största kommunala bolag.
Välkommen till Karlstads Energi!Publiceringsdatum2026-07-20Beskrivning
På Karlstads Energi spelar kommunikation en avgörande roll i att skapa förståelse, bygga förtroende och stärka relationen till kunder, medarbetare och samhället. I en bransch som präglas av energiomställning, digitalisering och höga förväntningar på hållbarhet behöver komplexa frågor göras begripliga och relevanta. Som kommunikatör ansvarar du för att utveckla vårt varumärke, stödja verksamheten i förändring och säkerställa att rätt budskap når rätt målgrupp – vid rätt tidpunkt.
Vill du vara med och göra skillnad i en av samhällets viktigaste branscher?
Då är det dig vi söker!
Hos oss blir du del av en social och positiv grupp med en stark lagkänsla. Kommunikationsenheten är en del av marknadsavdelningen som består av 37 medarbetare. Du blir en av fyra kommunikatörer och får vara del av ett drivet kommunikationsteam. Som kommunikatör hos oss arbetar du nära verksamheten, det är därför viktigt att du är en social person som har lätt för att bygga nätverk. Kom och väx med oss och bli en del av den spännande energibranschen! Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss får du ett utvecklande och omväxlande arbete. Din vardag kommer fyllas med både strategiska och operativa arbetsuppgifter. Du arbetar i en bred roll där både intern och extern kommunikation ingår. Du kommer producera texter, filmer och grafiskt material till bland annat intern och extern webb samt sociala medier. Du kommer även att planera, genomföra och följa upp olika marknadsföringsaktiviteter. Att driva och leda olika projekt ingår i arbetet. Eftersom vi ansvarar för samhällsviktiga infrastrukturer blir du också involverad i bolagets kris- och kommunikationsarbete. Kvalifikationer
I rollen som kommunikatör hos oss får du arbeta brett med kommunikation, både internt och externt. Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande och som har gedigen erfarenhet av att arbeta med kommunikation i en professionell roll.
Du är en skicklig skribent och har förmågan att anpassa budskap för olika målgrupper och kanaler. Du kommunicerar väl både i text, tal och bild och har goda kunskaper i Adobes vanligaste CS-program. Det är meriterande om du har erfarenhet av marknadskommunikation samt arbete med PR och pressfrågor.
För att lyckas i rollen som kommunikatör hos oss tror vi att du har en kombination av strategiskt tänkande och en god känsla för budskap och målgrupper. Du är en driven och självgående person som ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Du har en naturlig förmåga att bygga förtroende och samarbeta med olika intressenter, både internt och externt och kan hantera många projekt parallellt, prioritera rätt och hålla deadlines utan att tappa kreativiteten.
Vid nyanställning genomförs alkohol- och drogtest, och giltig legitimation krävs vid intervju.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder
En spännande roll i en framtidsbransch.
Möjlighet att påverka och utveckla produkter i en snabbt växande marknad.
En dynamisk och innovativ arbetsmiljö.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i ett företag som arbetar för en hållbar framtid. Vill du vara en del av vårt engagerade team och bidra till att stärka Karlstads Energis kommunikation? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss på Karlstads Energi kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Den främsta kraften för ett mer hållbart, uppkopplat och avkopplat liv". Kom och väx med oss!
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Energi Aktiebolag
(org.nr 556071-6085)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstads Energi AB Kontakt
Enhetschef
Pia Nyquist 0545407393 Jobbnummer
10006803