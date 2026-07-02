Kommunikatör
Åkerlund Va Och Planerings Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Sundsvall Visa alla marknadsföringsjobb i Sundsvall
2026-07-02
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Kommunikatör till Åkerlunds
Vill du vara med och utveckla kommunikationen på ett företag där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en kreativ och engagerad kommunikatör som vill ta ett brett ansvar för vår externa och interna kommunikation.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som kommunikatör hos oss får du en varierad roll där du arbetar med allt från innehållsproduktion till grafisk formgivning och digital kommunikation. Du ansvarar för att skapa relevant och inspirerande innehåll som stärker vårt varumärke och gör vår kommunikation tydlig och tillgänglig.Arbetsuppgifter
Planera, skapa och publicera innehåll i våra sociala medier.
Producera och följa upp digital annonsering.
Arbeta med grafisk formgivning för både digitala och tryckta kanaler.
Uppdatera och utveckla företagets webbplats.
Fotografera och filma enklare material till våra kanaler.
Skriva texter för webb, nyhetsbrev och andra kommunikationsinsatser.
Stötta organisationen i olika kommunikationsprojekt och övriga marknadsföringsinsatser.
Vi söker dig som
Du är en person som trivs i en bred roll där du får kombinera kreativitet med struktur. Du har lätt för att ta egna initiativ och tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra. Du trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar ibland förändras och där du behöver kunna växla mellan olika arbetsuppgifter.
Vi tror att du:
Är kreativ och idérik.
Är flexibel och trivs när arbetsdagarna varierar.
Har ett starkt eget driv och tar initiativ.
Är strukturerad och kan hantera flera projekt samtidigt.
Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Har ett öga för färg, form och visuellt uttryck.
Är prestigelös och hjälper till där det behövs.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller liknande är meriterande.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
God vana av sociala medier och digital kommunikation.
Erfarenhet av Adobe Creative Cloud eller motsvarande designverktyg.
Erfarenhet av webbpublicering (CMS).
Kunskap inom foto och enklare videoproduktion.
Vi erbjuder
Hos Åkerlunds blir du en del av ett engagerat företag där du får möjlighet att påverka och utveckla kommunikationen. Rollen är bred och passar dig som uppskattar variation, eget ansvar och möjligheten att omsätta idéer i praktiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@akerlundva.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kommunikatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkerlund Va Och Planerings Aktiebolag
(org.nr 556198-7214), https://akerlundva.se
Ponnyvägen 6 (visa karta
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857 52 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9989832