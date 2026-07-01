Kommunikatör
Motala kommun, Kommunikation / Marknadsföringsjobb / Motala Visa alla marknadsföringsjobb i Motala
2026-07-01
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Demokrati & service, Ekonomi & upphandling, Arbetsliv & digital teknik, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst & säkerhet, samt staben.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Tjänsten som kommunikatör är placerad på enheten Kommunikation & servicecenter där det idag finns 14 medarbetare i olika roller - enhetschef, kommunikatörer, kommunvägledare och verksamhetsutvecklare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som kommunikatör arbetar du både strategiskt och operativt med att planera, genomföra och utveckla kommunikationsinsatser som stärker kommunens verksamheter, service och varumärke. Du producerar innehåll för webb, sociala medier och andra kanaler, ger kommunikationsstöd till chefer och verksamheter samt bidrar till en öppen, tydlig och tillgänglig kommunikation med invånare, medarbetare och andra målgrupper.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Högskoleutbildning inom kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst två års erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete i att ge kommunikationsstöd till chefer och verksamheter. Erfarenhet av kommunikationsarbete i offentlig sektor eller annan politiskt styrd organisation är meriterande.
• God digital kompetens och erfarenhet av att arbeta med webb och sociala medier i olika publiceringsverktyg. Erfarenhet av och kunskap om digital annonsering och kampanjarbete i sociala medier som t ex Meta och Google är meriterande.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska - både i tal och skrift. Mycket god förmåga att anpassa budskap till olika målgrupper och kanaler.
• God kännedom om lagstiftning som påverkar kommunikationsarbetet, exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR) och tillgänglighetslagstiftningen.
• Meriterande om du har erfarenhet av foto- och videoproduktion, webbanalys och effektmätning och/eller kris- & förändringskommunikation.
Personliga kompetenser:
• Du organiserar och planerar ditt arbete väl och arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
• Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
• Du tänker i nya banor och finner nya lösning på både gamla och nya problem. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
• Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Kontorsarbetstid mån-fre kl 8-17, flextid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Kommunikation Kontakt
Verksamhetschef Demokrati & service
Sofia Löf sofia.lof@motala.se 0141-225074 Jobbnummer
9986253