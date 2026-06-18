Kommunikatör
Värmdö Kommun / Marknadsföringsjobb / Värmdö Visa alla marknadsföringsjobb i Värmdö
2026-06-18
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Planenheten är en av fem enheter inom Samhällsutvecklingsavdelningen och har en central roll i att forma kommunens långsiktiga utveckling. Vi arbetar med planprogram, detaljplaner och andra stadsutvecklingsprojekt som skapar hållbara livsmiljöer och möjliggör kommunens tillväxt och högt ställda miljöambitioner.
Vår verksamhet präglas av ett nära och tvärfunktionellt samarbete med andra delar av kommunen. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt med ett helhetsperspektiv på samhällsbyggandet – från tidiga skeden till genomförande.
Vi är idag 12 medarbetare på planenheten och arbetar i projektform där vi kombinerar olika kompetenser för att hantera komplexa frågor inom planering, miljö och genomförande. Våra projekt spänner över allt från utveckling av befintliga områden till större exploateringsprojekt där nya bostäder, verksamheter och infrastruktur planeras och genomförs.
Vi erbjuder en arbetsplats med ett tillitsbaserat ledarskap där ansvar, engagemang och utveckling uppmuntras. Hos oss får du möjlighet att påverka både arbetssätt och projekt, samtidigt som du har stöd av erfarna kollegor och verkar i en inkluderande och prestigelös arbetsmiljö.
Ditt uppdrag
Som kommunikatör för vår samhällsutvecklingsavdelning har du en central och operativ roll i att planera, samordna och genomföra kommunikationen för verksamheter inom plan, trafik, genomförande, mark- och exploatering samt översiktsplanering. Du arbetar nära chefer, projektledare och handläggare samt specialister. Du bidrar till att göra komplexa frågor begripliga, tillgängliga och engagerande för olika målgrupper. Du tar fram stöd och instruktioner kopplat till kommunikationbehovet och samordnar insatser med kommunens kommunikationsenhet.
I ditt uppdrag ingår att:
Planera, producera och följa upp kommunikationsinsatser kopplade till detaljplaner, infrastrukturprojekt, exploateringsprocesser och strategiska planeringsfrågor.
Ta fram, kvalitetssäkra och publicera innehåll för webb, sociala medier, nyhetsbrev, press och övrigt informationsmaterial.
Stötta projektledare och handläggare i kommunikationsfrågor genom hela projektcykeln, från tidiga skeden till genomförande, och samordnar samt utvecklar dialoger med invånare, näringsliv och andra intressenter, exempelvis genom samråds- och medborgarmöten.
Ge strategisk kommunikationsrådgivning till chefer och projektledare, säkerställer att kommunikationen följer lagkrav samt kommunens riktlinjer och grafiska profil, ansvarar för mediekontakter och bidrar vid kriskommunikation.
Omvärldsbevaka och bidrar till att utveckla arbetssätt och metoder inom kommunikationen.
Du har mandat att i dialog med chefer och projektledare prioritera och föreslå kommunikationsinsatser samt att självständigt planera och genomföra aktiviteter inom givna ramar för budget och tid. I rollen ingår också att ge kvalificerade rekommendationer i kommunikationsfrågor och påverka val av budskap, kanaler och arbetssätt.
Din erfarenhet
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som kommunikatör inom kommunal, regional, statlig eller privat samhällsbyggnadsorganisation.
Akademisk examen inom kommunikation, media, journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete i komplexa organisationer.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, i såväl tal som skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet av att arbeta med digitala kanaler såsom webbpubliceringssystem och sociala medier.
God kunskap om relevanta lagkrav inom offentlig sektor, exempelvis offentlighetsprincipen och vad som förväntas enligt plan- och bygglagen.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kommunikation kopplad till fysisk planering, stadsutveckling, infrastruktur eller exploateringsprocesser.
Erfarenhet av att leda eller samordna dialogprocesser med medborgare och andra intressenter.
Erfarenhet av kriskommunikation och mediehantering.
Kunskap i grafisk produktion och arbete med visuella verktyg.
Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation.
B-körkort.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med god framförhållning. Du kan snabbt sätta dig in i komplexa samhällsbyggnadsfrågor och omsätta dem till tydlig och målgruppsanpassad kommunikation. Du samarbetar väl och bygger goda relationer både internt och externt, samtidigt som du är proaktiv, lösningsorienterad och bidrar till att utveckla kommunikationen. I rollen förväntas du även bidra till en öppen, tydlig och tillgänglig dialog med invånare och andra intressenter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
Intervjuer och tillsättning sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
)
134 37 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten Kontakt
Planchef
Manne Berndtsson manne.berndtsson@varmdo.se 08-57048155 Jobbnummer
9970528