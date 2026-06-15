Kommunikatör
Trollhättans Kommun / Marknadsföringsjobb / Trollhättan Visa alla marknadsföringsjobb i Trollhättan
2026-06-15
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Trollhättans stads kommunikationsavdelning utvecklar organisationens kommunikation med medarbetare, invånare och andra intressenter. Vi ansvarar för våra kommunikationsplattformar och styrdokument, och stödjer verksamheterna med olika kommunikationsinsatser. Vi består idag av nio medarbetare, de flesta arbetar som generalister mot en eller flera förvaltningar, medan andra är specialiserade inom t ex webb, grafisk profil och sociala medier.
Nu söker vi en kommunikatör som i första hand ska stödja utbildningsförvaltningen, som är en av våra största förvaltningar. Utbildningsförvaltningen erbjuder trygghet och utveckling för våra yngsta trollhättebor och deras vårdnadshavare, och strävar efter att erbjuda skolor och förskolor att längta till. Som kommunikatör får du en nyckelroll i förvaltningens förändringsresa. En del av den resan handlar om förändringar i demografin, med färre barn och ungdomar de kommande åren. En annan del handlar om att utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen, såväl inom förvaltningen som i hela Trollhättans stad.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att behöva ha några års erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete, gärna i en kommunal organisation eller annan offentlig verksamhet. Du kommer att arbeta mycket med att coacha och stödja förvaltningsledning och rektorer i samband med mediefrågor, kriser och olika större och mindre förändringsprocesser.
Utöver arbetet på utbildningsförvaltningen kan du komma att stödja olika stadsövergripande projekt och processer med kommunikationskompetens, uppdragen kan förändras över tid.
Du kommer också att arbeta operativt med att samordna utbildningsförvaltningens kommunikation på webb, intranät och i sociala medier. Andra arbetsuppgifter kan vara att stärka kommunikationen kring våra profilskolor med olika kampanjer, ibland i rollen som beställare till vår upphandlade kommunikationsbyrå. Du kommer att behöva vara beredd på att hantera kommunikatörens hela bredd av arbetsuppgifter, med stöd av kunniga kollegor på kommunikationsavdelningen. Du behöver inte vara expert på allt själv! Även om du ofta arbetar självständigt, så har vi tillsammans kompetens med både bredd och spets och vi stöttar varandra.
Vi är ett gäng kloka, ambitiösa och kunniga kollegor som utvecklas och har kul tillsammans. Vi delar med oss av vår kunskap och testar gärna nya sätt att arbeta. Hos oss har du goda förutsättningar att göra ett bra och professionellt jobb. Vi är en utvecklingsinriktad arbetsplats med exempelvis en organisationsövergripande kommunikationsstrategi, en lättarbetad grafisk profil och en nybyggd studio med professionell utrustning. Kvalifikationer
Du har troligen en högskoleutbildning inom kommunikationsvetenskap eller motsvarande, och flera års erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete i offentlig sektor med dig i bagaget.
För att klara ditt uppdrag är det viktigt att du känner igen dig i flera av följande påståenden:
Du har erfarenhet av att coacha chefer och ledning i kommunikationsfrågor som berör både intern och extern kommunikation.
Du har stor vana vid pressarbete och/eller krishantering
Du arbetar relationsinriktat och skapar förtroende för din person
Du har erfarenhet av att stödja större förändringsprojekt/-processer med kommunikation.
Du har erfarenhet av att anpassa kommunikationen för olika målgrupper, hittar snabbt kärnan i komplex information och kan göra den lättillgänglig för andra.
Du har erfarenhet av att ta fram kommunikation i olika former, och du är en trygg användare av de flesta av kommunikatörens verktyg som Adobe-sviten, webbpubliceringssystem, filmredigering, nyhetsbrev osv.
Du har grundläggande kunskap om och förståelse för de lagstiftningar som påverkar vårt arbete, såsom exempelvis DOS-lagen och dataskyddsförordningen.
För att fungera väl i rollen behöver du vara samarbetsinriktad då rollen innebär många olika kontakter inom din förvaltning och med andra delar av organisationen. Du behöver ha integritet och förmåga att navigera i komplexa organisationer, samt vara flexibel och lyhörd för att kunna anpassa ditt arbete efter hur verksamhetens behov förändras. Du kommer att jobba självständigt med flera parallella uppdrag, därför är det viktigt att du är resultatinriktad och själv kan skapa en struktur för ditt arbete och hålla uppsatta tidsplaner.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Jobbnummer
9962738