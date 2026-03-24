Kommunikatör
En av våra två kommunikatörer ska vara föräldraledig och vi söker nu dig som vill vara med och utveckla kommunikationen i Habo kommun under den här tiden. Är du en engagerad, driven och serviceinriktad kommunikatör tror vi att du kan passa in hos oss.
Tjänsten är placerad på kansli- och kommunikationsenheten. Enheten ingår i kommunledningsförvaltningen och ansvarar förutom för kommunens övergripande kommunikation även för växel och reception, arkiv och för kommunstyrelsens ärendehantering.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Våren 2026 kommer vi att byta extern webbplats. Ditt arbete under kommande år kommer därför bestå mycket av att utveckla och upprätthålla en fungerande förvaltningsplan för den nya webbplatsen.
Medan utvecklingen av den externa webbplatsen pågått har arbetet med den interna fått stå tillbaka. Till hösten vill vi återigen lägga mer fokus på vårt intranät och utveckla det för att det ska fungera sammanhållande och kulturbyggande för Habo kommuns medarbetare. Hur detta ska göras kommer bli mycket upp till dig.
I enhetens verksamhetsplan för 2026 ligger också att ta fram en strategi för sociala medier och att fortsätta implementeringen av vårt platsvarumärke.
Förutom ovan nämnda fokusområden består det dagliga arbetet mycket av att producera innehåll för olika kanaler både analoga och digitala. Vi är en stödfunktion som stöttar samtliga kommunens förvaltningar i val av kanaler, analys av målgrupper, formulering av budskap och vid kontakter med media. En stor del av arbetet består av produktion i form av layout och text.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Med tanke på det webbfokus som vi för närvarande har värdesätter vi framförallt att du hanterar det svenska språket väl i skrift och att du har goda kunskaper om klarspråk och webbtillgänglighet. Erfarenhet av Sitevision är meriterande. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Adobe CC.
Värdefulla egenskaper för denna tjänst är god lyhördhet, anpassningsförmåga och en nyfikenhet på nya tekniker och arbetssätt. Ditt jobb omfattar många kontaktytor och du har förmågan att lyssna in behov, inge förtroende och skapa goda relationer. Du är utvecklingsorienterad, kan självständigt planera ditt eget arbete och du får saker gjorda.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Kansli- och kommunikationschef
Frida Wahlund frida.wahlund@habokommun.se 036-442 81 59 Jobbnummer
