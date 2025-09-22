Kommunikatör
Lärande i Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Sundbyberg Visa alla marknadsföringsjobb i Sundbyberg
2025-09-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Sundbyberg
, Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du driver du skolornas utåtriktade elevrekrytering. Du jobbar även tillsammans med och leder skolans elevambassadörer. Inom Lärande jobbar vi med relationsbaserad marknadsföring och har ett gemensamt koncept och strategi att utgå från. Som vår kommunikatör ansvarar du för skolans marknadsföring både fysiskt och digitalt. Du skapar content och intresse för skolan på vår webb, i sociala medier, på fysiska aktiviteter och i de branscher vi verkar. Du jobbar med marknadsföringskampanjer för att nå ut med information om skolan och våra program till potentiella framtida elever. I tjänsten kommer du ha kontakt med studie- och yrkesvägledare i berört upptagningsområde och du kommer även få svara på frågor från intresserade elever och vårdnadshavare.
Tjänsten är på 40%.
Önskvärt är att du kan tillträda så snart som möjligt dock senast 20260101eller enligt överenskommelse.
Vi har även en tjänst som mentor på 60% ute och det går att kombinera dessa två om intresse och kvalifikationer finns. Publiceringsdatum2025-09-22KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant utbildning inom digitalt skapande och marknadsföringErfarenheter
Du har även tidigare erfarenhet av att jobba med digitala verktyg, sociala media och skapa film och bilder.
Arbete inom Skola
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom skola. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6707". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Sundbyberg Jobbnummer
9519453